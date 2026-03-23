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Sabalenka no falla y avanza a octavos del Miami Open

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Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, no dio opciones a la estadounidense Caty McNally (n.68) y avanzó a los octavos de final del WTA 1.000 de Miami, del que es vigente campeona.

Sabalenka tuvo un partido más tranquilo que su debut en el torneo y derrotó a McNally por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos.

Sin embargo, tuvo que romper hasta en tres ocasiones a la estadounidense para llevarse la primera manga, que se le complicó tras perder dos veces su servicio.

La bielorrusa, que disputa su noveno Miami Open, busca lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami el mismo año.

El primer paso lo dio el domingo de la semana pasada, cuando ganó en la final de Indian Wells a la kazaja Elena Rybakina, y solo le falta defender con éxito el título que levantó en Miami hace un año.

En octavos de final se medirá a la china Zheng Qinwen (n.26). EFE

(foto)

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