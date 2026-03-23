Rahm salta al puesto 28 del ránking y David Puig al 75 tras su actuación en Sudáfrica

Madrid, 23 mar (EFE).- Los españoles Jon Rahm y David Puig sacaron partido de su actuación en el torneo de Sudáfrica de LIV, donde finalizaron segundo y sexto, respectivamente, ayer, domingo, lo que les permite saltar al puesto 28, en el caso del vasco, y al 75, en el del catalán, en la clasificación mundial.

El reparto de puntos a los diez primeros de cada torneo del circuito saudí desde que comenzó la temporada ha permitido a Rahm progresar de forma notable en el ránking y aproximarse al top veinte.

De acuerdo con la clasificación actualizada de este lunes, el exnúmero uno del mundo ha pasado del puesto 34 al 28 gracias a su segunda posición en Sudáfrica, donde perdió el desempate ante el estadounidense Bryson DeChambeau, que se sitúa 24 en el ránking.

Puig no puedo estrenar su palmarés en LIV, pero con su sexto puesto en Johannesburgo también avanza en el ránking y pasa del 85 pasa al 75, lo que el deja con algunas opciones de clasificarse entre los 50 mejores, lo que le daría plaza automática para el Masters de Augusta, el primer grande de la temporada, que se celebra del 9 al 12 de abril.

El golfista de La Garriga (Barcelona) participa a partir de este jueves en el Abierto de la India, del DP World Tour, por lo que una buena actuación le podría permitir alcanzar el objetivo.

El siguiente español es Ángel Ayora, quien baja del 101 al 106 en la clasificación después de que no tuviera ayer un buen rendimiento en el Hainan Classic (China) del circuito europeo, donde el extremeño Jorge Campillo fue segundo, por lo que asciende del 177 al 152.

El ránking mundial lo sigue encabezando el estadounidense Scottie Scheffler, seguido por el norirlandés Rory McIlroy.

La principal novedad entre los diez mejores es que el estadounidense Cameron Young arrebata la tercera posición al inglés Tommy Fleetwood, que pasa a ser cuarto.

El también inglés Matt Fritzpatrick salta a la sexta plaza después de su victoria ayer en el campeonato Valspar, del PGA Tour. EFE