Pollán (Vox) pide a Mañueco que salga de la "realidad ficticia" del gobierno en solitario

Valladolid, 23 mar (EFE).- El presidente de las Cortes de Castilla y León en funciones y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha pedido este lunes al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que salga de la "realidad ficticia" en la que se encuentra por aspirar a presidir un gobierno en solitario.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en una reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, ha explicado que acude a la primera reunión convocada por Mañueco para este miércoles, a las 11:00 horas, "con tranquilidad" y convencido de que "la realidad es la que han marcado las urnas", no la que el representante del PP "está queriendo mandar a la gente".

"Quiere gobernar en solitario, presidir las Cortes, gobernar con su programa, pero los datos dan una realidad distinta", ha subrayado Pollán, que ha insistido en el mensaje de que Vox quiere entrar en el Gobierno de Castilla y León.

El representante de Vox ha ironizado con que si los datos del PP en las elecciones "son tan buenos y su crecimiento tan bueno", Mañueco puede presentarse el 14 de abril, día en el que se constituirán las Cortes de Castilla y León, y "presidir las Cortes si tiene esa mayoría, que en realidad no tiene".

Ante el encuentro del miércoles, con el que Mañueco inicia su ronda de contactos con los partidos que han obtenido representación en las Cortes tras las elecciones del pasado día 15, Pollán ha remarcado que Mañueco debe aclarar la "contradicción" que observa respecto a su exigencia de que Vox al menos se comprometa a respaldar dos presupuestos autonómicos, ya que a la vez insiste en que "quiere gobernar en solitario, en minoría".

En este sentido, ha indicado que acuden a la reunión con la duda de "qué PP y qué Mañueco" se encontrarán, si el dirigente que quiere gobernar en solitario o con el PP de Feijóo que afirma que Vox tiene que entrar en los gobiernos.

Sobre los presupuestos, ha recordado que "ya se ha visto" lo que ocurre con un gobierno en minoría del PP durante los dos últimos años, cuando no ha habido presupuestos y únicamente ha conseguido sacar adelante una ley en la que hubo un acuerdo unánime al final de la anterior legislatura.

Preguntado por la aspiración de presidir de nuevo las Cortes por parte de Vox y las intenciones del PP, ha dicho: "Ni aspiramos ni no aspiramos, estamos pendientes de lo que tiene que contarnos (Mañueco) el miércoles". EFE

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