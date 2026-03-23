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Maria del Mar Bonet lanza el jueves el primer sencillo del nuevo disco 'L'aigua no cansa'

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Palma, 23 mar (EFE).- La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet publicará el próximo jueves a través de las plataformas digitales su primer sencillo, titulado 'Blaus i sol de roses blanques', como avance de su nuevo disco, 'L'aigua no cansa', que verá la luz de forma completa el 30 de abril.

La canción nace del fragmento del poema 'Final de la missa de presantificats', del poeta mallorquín en lengua catalana Blai Bonet, con música de Antoni Parera Fons, según han informado desde la discográfica Produccions Blau este lunes en un comunicado.

La interpretación cuenta con la voz de Maria del Mar Bonet, acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamí Salom (violín), José Llorach (percusión), Llorenç Barceló (teclados) y Tomàs Salom (castañuelas), en un paisaje sonoro mediterráneo.

El sencillo está mezclado y masterizado por el ingeniero de sonido Mateu Picornell y la asistencia de Pere Esterlich en los Estudios Swing.

El disco completo se publicará el 30 de abril en dos formatos de lujo consistentes en un CD-libro desplegable y un vinilo de tres palas, con imágenes del fotógrafo y cineasta mallorquín Pep Bonet. EFE

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