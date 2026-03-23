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Los Wolves frenan a Hugo y a los Celtics, Towns domina y la NBA perdona a Doncic

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Chicago (EE.UU.), 22 mar (EFE).- Los Minnesota Timberwolves, sin Anthony Edwards, frenaron a los Boston Celtics del español Hugo González, en una jornada en la que el dominicano Karl Anthony Towns dominó con los New York Knicks a los Washington Wizards y en la que la NBA perdonó a Luka Doncic por la técnica vista contra los Orlando Magic.

Los Celtics interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas al caer en el TD Garden de Boston contra unos Wolves sin su estrella, Edwards, y complicaron su pelea con los Detroit Pistons por el liderato del Este.

Un cuarto período en el que solo anotaron 15 puntos y recibieron 26 fue clave para la derrota de los Celtics, en los que Hugo González sumó tres rebotes y una asistencia, sin meter puntos, en 13.57 minutos.

Los 29 puntos de Jaylen Brown y el doble doble de 16 puntos y once rebotes de Jayson Tatum no fueron suficientes para Boston, que sucumbió ante los golpes de dos jóvenes como Bones Hyland (23 puntos) y Ayo Dosunmu (17).

Derrota para Jordi Fernández

Los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, de gira por el Oeste, cayeron 126-122 en el campo de los Sacramento Kings, colistas de su conferencia.

Maxime Raynaud guió a los Kings con 22 puntos y diez rebotes en un partido marcado por el gran número de bajas en ambos equipos.

Los Kings no pudieron contar con Russell Westbrook, Zach LaVine, Domantas Sabonis ni De'Andre Hunter; los Nets compitieron sin Egor Demin, Noah Clowney, Nic Claxton, Day'Ron Sharpe ni Michael Porter Jr.

Sí pudieron celebrar los vecinos neoyorquinos de los Knicks, que arrollaron 145-113 a los Washington Wizards con un doble doble de 26 puntos y 16 rebotes de Towns.

Fue la sexta victoria seguida para los hombres de Mike Brown, que tienen un balance de 47-25 y presionan a los Boston Celtics (47-24).

Doncic, perdonado

La jornada estuvo marcada además por la decisión de la NBA de anular la falta técnica pitada a Doncic en la victoria de los Lakers en el campo de los Magic del sábado.

Doncic vio la decimosexta técnica de su temporada tras un altercado con Goga Bitadze e iba a cumplir una jornada de suspensión este lunes contra los Detroit Pistons.

El técnico JJ Redick advirtió el sábado de que los Lakers presentarían un recurso y sus intentos tuvieron éxito.

Doncic promedia 33.4 puntos por partido en este curso y es uno de los favoritos en la lucha por el MVP.

Jokic se acerca a los 200 triples dobles

Jokic dio a los Nuggets un triunfo por 128-112 sobre los Portland Trail Blazers con el triple doble número 192 de su carrera.

Jokic firmó 22 puntos, catorce rebotes y catorce asistencias en 35 minutos, con diez de 18 en tiros de campo y sumó su vigésimo octavo del curso.

El serbio, triple MVP, tuvo a Jamal Murray como principal socio. El canadiense firmó 22 puntos y siete asistencias, con nueve de 18 en tiros y conectó cuatro triples.

Los Nuggets sumaron su segunda victoria consecutiva y presionan a los Houston Rockets de Kevin Durant por la cuarta plaza en la Conferencia Oeste.

Finalmente, los Phoenix Suns arrollaron a los Toronto Raptors (120-98) con 25 puntos de Devin Booker. EFE

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