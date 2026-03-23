Espana agencias

Los Tigres derrotan al San Luis en el Clausura mexicano

Guardar

San Luis Potosí (México), 22 mar (EFE).- Los Tigres UANL, donde juega la española Jenni Hermoso, derrotaron este domingo por 0-2 al San Luis en la decimotercera jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Los tantos lo marcaron la brasileña Jheniffer Da Silva Corninali y Natalia Colín.

Las felinas llegaron a 30 unidades para ubicarse en el tercer lugar y San Luis se quedó en nueve unidades en el decimotercer escalón.

Tigres rompió el cero al minuto 13 en una jugada en la que María Sánchez remató dentro del área chica, Dayra Bustos rechazó, pero el balón quedó a modo para que Jheniffer Da Silva empujara a la red.

San Luis estuvo cerca de empatar en dos ocasiones, primero, al 40, con un disparo de larga distancia de la venezolana Enyerliannys Higuera que se estrelló en el travesaño y al 45, de nuevo, con un remate en mano a mano de Higuera que desvió Aurora Santiago.

En la segunda mitad las felinas marcaron el 0-2 al 84, en una jugada a balón parado que cobró María Sánchez y remató de cabeza Natalia Colín.

Más temprano el Pachuca derrotó por 1-2 a Pumas UNAM con goles de Abril Fragoso y la brasileña Aline Gomes.

Con la victoria, el Pachuca llegó a 30 puntos que lo colocaron en la segunda posición.

También este domingo, el América, de la española Sandra Paños, goleó por 0-3 al Puebla gracias a un doblete de la brasileña Jheniffer Da Silva y a un tanto de su compatriota Isadora Haas.

Las Águilas tienen 30 puntos y son terceras, superadas por Pachuca en diferencia de goles.

La decimotercera jornada concluirá este lunes con la visita del Atlas al León. EFE

Últimas Noticias

El líder Olimpia amplía su ventaja en Paraguay

Infobae

Independiente mantiene el liderato en Ecuador y Benedetto salva empate para el Barcelona

Infobae

Boca vuelve a ganar en casa y River logra su tercer triunfo consecutivo

Infobae

Griezmann viaja a Estados Unidos para fichar por Orlando para la próxima temporada

Infobae

Muere un motorista al colisionar con la mediana en Las Palmas de Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga