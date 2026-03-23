Landaluce, único español en octavos del Miami Open, dice que lo mejor está por llegar

Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El español Martín Landaluce, 151 del mundo, dijo este domingo que la victoria contra el ruso Karen Khachanov para avanzar a octavos del Miami Open (Estados Unidos) fue la mejor de su carrera, aunque destacó que "lo mejor está por llegar".

"Es la mejor victoria de mi carrera, uno de los mejores partidos de mi vida. He ido a por todo, he jugado increíble", dijo Landaluce a EFE tras su triunfo.

"Creo que la gente ha hecho que sacase lo mejor de mí, lo mejor está por llegar", agregó.

Landaluce derrotó a Khachanov (número 15 de la ATP) por 6-3 y 7-6(2) para meterse por primera vez en su carrera en octavos de un Masters 1.000.

Además, fue la segunda vez que vencía a un top 20. La primera victoria llegó el pasado viernes en segunda ronda contra el italiano Luciano Darderi (n.18).

Para el tenista de 20 años el torneo de Miami tiene un sabor especial, puesto que recordó que ahí sumó su primera victoria profesional, en 2024.

En octavos se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda (n.36), quien este domingo sorprendió al español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking.

"Va a ser un partido dificilísimo porque viene con mucha confianza, está jugando en casa, la gente le va a animar", expresó.

También tuvo palabras de ánimo para su compatriota Rafael Jódar, quien también cayó eliminado este domingo a manos del argentino Tomás Martín Etcheverry.

"Rafa estaba jugando increíble. Es especial porque nos hemos ido empujando los unos a los otros", sentenció. EFE