Espana agencias

Landaluce, único español en octavos del Miami Open, dice que lo mejor está por llegar

Guardar

Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El español Martín Landaluce, 151 del mundo, dijo este domingo que la victoria contra el ruso Karen Khachanov para avanzar a octavos del Miami Open (Estados Unidos) fue la mejor de su carrera, aunque destacó que "lo mejor está por llegar".

"Es la mejor victoria de mi carrera, uno de los mejores partidos de mi vida. He ido a por todo, he jugado increíble", dijo Landaluce a EFE tras su triunfo.

"Creo que la gente ha hecho que sacase lo mejor de mí, lo mejor está por llegar", agregó.

Landaluce derrotó a Khachanov (número 15 de la ATP) por 6-3 y 7-6(2) para meterse por primera vez en su carrera en octavos de un Masters 1.000.

Además, fue la segunda vez que vencía a un top 20. La primera victoria llegó el pasado viernes en segunda ronda contra el italiano Luciano Darderi (n.18).

Para el tenista de 20 años el torneo de Miami tiene un sabor especial, puesto que recordó que ahí sumó su primera victoria profesional, en 2024.

En octavos se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda (n.36), quien este domingo sorprendió al español Carlos Alcaraz, número 1 del ranking.

"Va a ser un partido dificilísimo porque viene con mucha confianza, está jugando en casa, la gente le va a animar", expresó.

También tuvo palabras de ánimo para su compatriota Rafael Jódar, quien también cayó eliminado este domingo a manos del argentino Tomás Martín Etcheverry.

"Rafa estaba jugando increíble. Es especial porque nos hemos ido empujando los unos a los otros", sentenció. EFE

Últimas Noticias

El Guadalajara de Milito y su goleador González, lo mejor de la duodécima jornada

Infobae

Los Wolves frenan a Hugo y a los Celtics, Towns domina y la NBA perdona a Doncic

Infobae

El líder Olimpia amplía su ventaja en Paraguay

Infobae

Independiente mantiene el liderato en Ecuador y Benedetto salva empate para el Barcelona

Infobae

Los Tigres derrotan al San Luis en el Clausura mexicano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga