La SailGP cree que la inclusión de Valencia elevará la competición “a otro nivel”

Valencia, 23 mar (EFE).- El consejero delegado de la Rolex SailGP, Rusell Coutts, valoró la llegada de la competición a Valencia, que acogerá las regatas el 5 y el 6 de septiembre y reemplaza a Cádiz como sede española, y destacó que su presencia en el calendario “elevará la competición a otro nivel”.

“Valencia es el tipo de ciudad que buscábamos, una ciudad de clase mundial en la que SailGP encajará a la perfección y que, además, elevará a esta competición a otro nivel”, destacó Coutts en la presentación oficial del evento celebrada este lunes en el edificio 'Veles e Vents' de La Marina de la capital valenciana.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, destacó la organización de competiciones deportivas en la Comunitat Valenciana: “Somos una fábrica de felicidad. Hemos vuelto a ser referentes en la organización de eventos de primer nivel. Ya los hicimos en una época y ahora los volvemos a hacer”, destacó.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, subrayó las coincidencias entre el espíritu de la prueba y el de la ciudad.

“Es una ciudad abierta al mar, al deporte y al mundo, de talento, innovación y tecnología. Si hay un espectáculo deportivo que reúne todo esto es el SailGP. Queremos eventos en los que la ciudad se involucre y el SailGP nos proporciona esta cercanía”, afirmó.

En el Rolex SailGP participan trece equipos, aunque hasta ahora solo tres han sido capaces de ganar etapas y uno de ellos es el español Los Gallos SailGP Team, que también participó en la presentación. Florian Trittel, miembro del equipo, compartió la importancia de competir en España.

“Lo que intentamos hacer es ayudar a la audiencia a que tenga una experiencia increíble y, para ello, nos centramos en obtener un buen resultado. Viene afición de toda España a vernos y queremos darles calor, pasar cerca de ellos”, dijo. EFE

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