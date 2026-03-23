La marca de distribuidor aglutina el 60 % del gasto en alimentación, según Circana

Madrid, 23 mar (EFE).- Seis de cada diez euros del gasto en alimentación anual se hace en marca blanca, según los datos de la consultora Circana a cierre de febrero, que reflejan que las enseñas propias de los distribuidores siguen en auge.

El informe, difundido este lunes, destaca que la marca de distribuidor en el gran consumo amplía su presencia, gracias a un mayor impulso tanto en valor (6,3 %) como en volumen (2,8 %).

En el último año analizado (marzo de 2025-febrero 2026) respecto al año anterior, la droguería sigue siendo la categoría con más peso de la marca blanca (64 %), seguida de la alimentación (60,6 %); mientras, las bebidas se mantienen con un 33,8 % y la perfumería con un 31,5 %.

Solo en febrero ha subido un 5,7 % el gasto en gran consumo de marca de distribuidor y un 3,1 % el volumen; mientras, la demanda de las marcas de fabricantes ha caído un 0,1 %, aunque el gasto ha sido un 0,9 % mayor, debido al impacto de los precios.

De acuerdo con el estudio de Circana, la marca blanca ha subido un 2,4 % de precio en el segundo mes del año y la de fabricantes un 1 %.

En cuanto a los canales, el supermercado grande continúa siendo el canal principal del mercado, ya que concentra más de la mitad del valor total (56,2 %) y sostiene buena parte del crecimiento del mes.

En febrero, cuando aún no había arrancado el conflicto en Oriente Medio, Circana concluye que el consumidor siguió "activo", si bien con decisiones "más racionales", pues "prioriza lo esencial y presta mayor atención al precio".

En este contexto, "la marca de distribuidor continúa reforzando su avance y departamentos como alimentación y frescos sostienen buena parte del crecimiento del mes", según la portavoz de la consultora, Sandra Latorre. EFE