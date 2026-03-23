La investigación por el cuerpo calcinado en Almadén está "bajo secreto de sumario"

Toledo, 23 mar (EFE).- La investigación abierta tras el hallazgo del cuerpo de un hombre calcinado en un camino en Almadén (Ciudad Real) está "bajo secreto de sumario", según ha asegurado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

A preguntas de los periodistas este lunes en Toledo acerca de si el cuerpo ha sido identificado, Sabrido ha señalado que no podía aportar información al respecto porque las actuaciones están "bajo secreto de sumario".

El cadáver, que fue encontrado totalmente calcinado e irreconocible, apareció a primera hora de este sábado en un camino junto al kilómetro 5 de la carretera CR-424 dentro del término municipal de Almadén.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó a EFE de que el aviso se produjo a las 10:17 horas por el hallazgo de un cadáver en el paraje Arroyo del Avilero y de que dio aviso a la Guardia Civil, que ha abierto la investigación judicial. EFE