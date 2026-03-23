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La infanta Elena apoya la presentación de un libro contra el estigma del síndrome de Down

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Madrid, 23 mar (EFE).- La infanta Elena, directora de Proyectos Sociales de la Fundación Mapfre, ha apoyado este lunes, en Madrid, la presentación del libro ‘Mi vida no es un cuento’, una obra autobiográfica en la que su autor, Héctor Santana, desvela sus vivencias personales para cambiar la percepción social sobre las personas con síndrome de Down.

El libro, publicado conjuntamente entre la Fundación Mapfre Canarias y la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, repasa diferentes episodios de la vida de Santana, desde su infancia hasta la actualidad, mostrando sus capacidades en distintos ámbitos artísticos para promover una mirada más inclusiva en la sociedad.

La infanta Elena, quien se involucró en la celebración de esta presentación tras conocer la historia de Santana en un acto en Las Palmas en diciembre, ha agradecido su valentía al escribir un “testimonio de superación” que recuerda el “enorme valor” de creer en las personas y en sus capacidades.

“Ojalá este libro siga tocando corazones como el mío y sembrando conciencia porque la inclusión no es un destino, es un camino que construimos juntos día a día”, ha manifestado Elena de Borbón durante la clausura de la ceremonia.

A través de 134 páginas, el autor nacido en la isla de Gran Canaria quiere inspirar, sensibilizar y mejorar la inclusión de quienes padecen esta alteración genética y derribar, al mismo tiempo, las barreras para acabar con el estigma social asociado a estas personas.

“Con este libro busco que cambie la perspectiva de las personas con discapacidad y síndrome de Down porque la sociedad aún nos tiene mal vistos, hay como vergüenza social”, ha asegurado Santana en una entrevista a EFE.

El autor, que trabaja como auxiliar en la recepción de un hotel en Gran Canaria, profundiza durante el relato en temas como la inclusión laboral, la importancia de la familia o la sexualidad, en una invitación a la lectura ya que, en su opinión, “la juventud cada vez lee menos” al estar más pendiente de otras plataformas sociales,

Editado por Bilenio y escrito junto al autor Daniel Martín, la obra narra distintos capítulos de la historia de Santana, como su candidatura a Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, impulsada por el Cabildo insular, o su incursión en la natación adaptada con su victoria en el Campeonato de España.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza; del director de Acción Social de Fundación Mapfre, Daniel Restrepo, y de la directora técnica de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, Angélica Taboada.

El presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, entidad que impulsa el programa Juntos Somos Capaces en las islas desde 2018, ha defendido que su experiencia sirve de “inspiración a muchísima gente” y brinda “una mirada a la discapacidad desde las oportunidades”.

La Fundación ha formado en el archipiélago a más de 500 personas, de las que 408 han tenido la ocasión real de acceder al mercado laboral gracias a la colaboración de 160 empresas, según se ha dado a conocer en la presentación.

Por su parte, Restrepo ha felicitado al autor por el “coraje” al aventurarse a escribir este “testimonio de vida” en una sociedad “vertebrada por el miedo”, y ha recomendado su lectura en todas las etapas escolares. EFE

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