Espana agencias

La ausencia de Lautaro sobrepasa al Inter

Guardar

Roma, 23 mar (EFE).- El Inter de Milán, aún líder de la Serie A pero con más dudas que en ningún otro momento de la temporada, sufre las consecuencias de la baja del argentino Lautaro Martínez, su capitán y mejor jugador: solo ha ganado dos de los últimos siete encuentros.

Una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, sufrida en la ida de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, ha condicionado sobremanera el devenir de la temporada 'nerazzurra'.

Desde su baja, el Inter ha jugado siete partidos. Y solo ha ganado dos de ellos, ante el Lecce y ante el Génova. El resto, dos derrotas y tres empates. Solo siete goles a favor para los de Cristian Chivu en ese período.

La primera de las derrotas, especialmente dolorosa porque supuso la eliminación de 'Champions'. El Inter dominó, hundió y asfixió a su rival noruego. Pero le faltó gol. Ni Thuram ni Esposito ni Bonny fueron capaces de hacer daño. Fue Bastoni, un central, el que marcó el único tanto interista.

La segunda fue ante el Milan, en el derbi de la ciudad, el partido más importante del año. El Inter fue incapaz de marcar. Otra vez sin si guía ofensivo perdió el duelo y reabrió el 'Scudetto'.

Otros dos empates en Serie A consecutivos, ante Atalanta y Fiorentina, este último equipo al borde del descenso, han sembrado toda duda en un Inter que parecía rocoso pero que atraviesa una crisis sin su líder. No gana el Inter desde el pasado 28 de febrero.

Sigue siendo el líder, con seis puntos de ventaja respecto al Milan y siete al Nápoles, pero faltan 24 por disputarse. Sus competidores se han puesto el mono de trabajo al ver la debilidad del Inter sin Lautaro.

Y queda aún la Copa Italia, el tercer empate sin Lautaro en estos últimos siete choques. No pudo pasar del empate sin goles ante el Como 1907. Se jugará el pase a la final en San Siro el próximo 21 de abril, ya con Lautaro en el campo.

Su recuperación se estima para el próximo 5 de abril, aprovechando el parón de selecciones, para el duelo ante el Roma que puede cambiar el rumbo. El Inter necesita cuanto antes que vuelva su referente para encaminar, al menos, el 'Scudetto', aunque el final de temporada se antoja más igualado de lo que marca la tabla. EFE

Últimas Noticias

Citados a declarar como testigos 3 responsables de la Conselleria por las VPP de Alicante

Infobae

Vingegaard: "Espero luchar por la victoria en la general"

Infobae

El artista Xavier Mateo transforma el grafito y el carboncillo en la mirada de la Volta

Infobae

Alcaraz, más amenazado por Sinner, defenderá 6.130 puntos hasta pasado Wimbledon

Infobae

Thomas Tuchel convoca a Ben White y Harvey Barnes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se querella contra

El PP se querella contra Tezanos por subestimar “deliberadamente” a su partido en el CIS: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga