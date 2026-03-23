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José Pablo López dice que altos cargos del PP irían a RTVE, pero que Génova se lo prohíbe

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Madrid, 23 mar (EFE).- El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado este lunes que "altos, altísimos cargos" del PP le han reconocido en privado que "no tienen ningún problema" en conceder entrevistas a RTVE, pero que no lo hacen porque se lo "prohíbe sistemáticamente" desde la dirección del partido en la calle Génova.

Así se ha pronunciado José Pablo López al ser preguntado durante su intervención en la comisión de control parlamentario de la corporación por el pluralismo en RTVE, donde ha recordado al PP que para que se pueda "contabilizar el pluarlismo", "tienen que aparecer en antena" y eso es "bastante complicado" porque "nos han vetado".

"Usted nos va a ayudar a que el Partido Popular nos levante el veto, a que sus responsables públicos no me tengan que decir a mí en privado que ellos no tienen ningún problema en venir a RTVE, pero que desde la calle Génova se le prohíbe sistemáticamente conceder entrevistas a RTVE", ha respondido López al diputado Eduardo Carazo.

López no ha revelado quién le ha trasladado esa información, si bien ha afirmado que son "altos, altísimos cargos" del PP, y ha pedido al diputado popular que, "como un gesto de buena voluntad", hable con la dirección de su partido para levantar el veto a la televisión pública.

"Esa rotundidad con la que usted ha dicho que dirigentes del PP le están diciendo en privado lo contrario de lo que dicen en público es rigurosamente falsa. Y usted lo sabe", le ha respondido la diputada del PP Macarena Montesinos.

La parlamentaria ha denunciado que el "sectarismo" en RTVE y "ninguneo" a los profesionales de la casa "han sobrepasado todos los límites" y ha exigido un cambio urgente en la corporación pública para que "realmente sea un servicio público de información plural".

José Pablo López ha negado estos extremos y ha defendido la neutralidad informativa del ente público y ha recriminado al PP que le critiquen por intentar defender su trabajo.

"Como se molestan por mis opiniones o por la defensa que hago de mi trabajo dentro de un entorno profesional, la próxima comisión me voy a traer un esparadrapo, me lo pongo en la boca y así sus señorías están más cómodas. Me pueden golpear a mí y yo me callo. O mejor, yo le voy a dejar que usted me responda a las preguntas parlamentarias y yo leo aquí lo que su señoría me escriba", ha contestado irónicamente.

En su enfrentamiento dialéctico con los diputados de Vox, López ha calificado de "pirueta dialéctica audaz" que la formación acuse a RTVE de "señalamientos" por un reportaje sobre el municipio Villán de Tordesillas (Valladolid), donde la formación de Santiago Abascal ha arrasado en las elecciones autonómicas en Castilla y León.

"Ustedes no temen el señalamiento, ustedes lo practican como forma política", ha añadido López, que ha asegurado que en RTVE seguirán defendiendo que la libertad de expresión y de información, aunque "no les acomode o no les guste los contenidos que elaboramos". EFE

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