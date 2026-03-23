Japón celebra su "pequeña" victoria en la Copa Asia mientras se prepara para el Mundial

Tokio, 23 mar (EFE).- El entrenador de la selección femenina de fútbol de Japón, Nils Nielsen, celebró este lunes el "pequeño logro" de su victoria ante Australia en la final de la Copa de Asia Femenina del sábado, pero dijo que el equipo deberá hacer algunos cambios para el Mundial de Brasil de 2027.

"Me alegra mucho que todos hayamos podido ayudarnos mutuamente para conseguir este pequeño logro en el camino hacia el logro principal", dijo Nielsen en una rueda de prensa en Tokio.

El técnico destacó que el equipo se enfrentó a "algunas dificultades" en la final por la fortaleza de la selección australiana, por lo que ahora deben encontrar "herramientas diferentes" para poder jugar en sus propios términos.

"Las jugadoras tienen un gran potencial, pero eso por sí solo no es suficiente. Queremos que sean aún mejores", aseguró el entrenador.

Japón se impuso ante Australia, país anfitrión de la Copa de Asia, por 1-0 en la final del sábado, ganando el torneo por tercera vez y asegurando su puesto en el Mundial de Brasil de 2027.

La competición estuvo marcada por la petición de asilo humanitario de siete integrantes de la selección iraní, en plena guerra con Estados Unidos e Israel, después de la polémica suscitada por su decisión de no cantar el himno nacional durante el partido inaugural, lo que suscitó que desde una televisión del país persa se las tildase de "traidoras".

De las siete jugadoras que solicitaron asilo, cinco se acabaron retractando con el paso de los días, y solo quedan dos en el país austral. EFE