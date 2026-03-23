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Irán podría haber utilizado ya más de la mitad de los misiles balísticos que tenía

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Madrid, 23 mar (EFE).- Las reservas de misiles balísticos de Irán han disminuido "radicalmente" y, según las informaciones que llegan desde la OTAN, ese país ya podría haber utilizado más de la mitad de los que tenía durante los más de veinte días que se prolonga la guerra en Oriente Próximo.

Así se lo ha explicado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el general de brigada Manuel César Arienza, jefe del Mando de Artillería Antiaérea, durante una visita al acuartelamiento Capitán Guiloche, sede del regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 de donde procede el personal desplegado en Turquía.

Acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat, Robles ha mantenido una videoconferencia con el contingente español desplegado en la base aérea turca de Incirlik, en el marco de la operación ‘Persistent Effort’ de la OTAN, un total de casi 150 efectivos que operan una batería Patriot.

Antes ha asistido a un encuentro con el general Arienza en el que le ha dado cuenta de la situación en Turquía, donde la batería Patriot ha participado en la interceptación de varios misiles turcos que sobrevolaron el espacio aéreo de ese país y fueron neutralizados por la OTAN.

La batería Patriot de España proporciona defensa antimisiles al área de la ciudad turca de Adana y desde este mes de marzo, el cometido de la misión de la OTAN en la que participa ha cambiado.

La prioridad ahora es abordar la amenaza de misiles de crucero y aeronaves no tripuladas (UAS). Estos últimos preocupan más porque su producción es más barata. Los misiles balísticos han quedado en segundo lugar de importancia.

El general ha explicado que la mayoría de misiles balísticos de Irán son de alcance medio y ha reconocido que "más que la distancia nos preocupa la altura".

La ministra ha puesto en valor la "excepcional" labor de los militares españoles en Turquía y del trabajo que realizan con la batería Patriot. EFE

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