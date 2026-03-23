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Independiente mantiene el liderato en Ecuador y Benedetto salva empate para el Barcelona

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Quito, 22 mar (EFE).- El Independiente del Valle se reencontró este domingo con la victoria al imponerse por 1-2 en su visita al Técnico Universitario y mantiene el liderato absoluto de la Liga Pro de Ecuador, mientras que el argentino Darío Benedetto rescató un empate 1-1 para Barcelona ante Universidad Católica.

El argentino Matías Perelló adelantó al cuadro del Valle con un preciso disparo desde el borde del área, pero el colombiano Johan Bocanegra respondió con un remate colocado para darle el empate al dueño de casa y, en el segundo tiempo, Jorkaeff Reasco anotó el tanto del triunfo del Independiente.

Independiente retornó a la senda de la victoria tras un empate y una derrota que pusieron en peligro su liderato, pero es primero con 13 puntos, seguido de Macará y Liga de Quito, con 10 unidades cada uno.

Benedetto volvió a convertirse en el salvador del Barcelona, pues aprovechó la única buena asistencia que tuvo durante todo el partido para marcar el empate, en el minuto 67, ante la Universidad Católica, que se adelantó con gol del panameño José Fajardo y sumó 9 puntos.

La Católica dio muestras de un buen funcionamiento con la clara posibilidad para ganar el partido y el Barcelona volvió a ser un equipo sin ideas de juego, por lo que se quedó en el sexto puesto con 9 puntos, siete de ellos conquistados gracias a los goles de Benedetto.

El Mushuc Runa superó por 2-0 a un complicado rival como Emelec, que desde el minuto 40 se quedó con un hombre menos por la expulsión de Miller Bolaños, y el local en tiempo de reposición se quedó sin el panameño Manuel Gamboa que también vio la roja.

El defensa Cristopher Angulo aprovechó un pase profundo y anticipó en la salida al portero Pedro Ortiz para, con golpe de cabeza, anotar el primer tanto en el minuto 22. Después, en tiempo de reposición, Ronie Carrillo metió el gol definitivo.

La sexta fecha concluirá este lunes con los partidos: Aucas-Orense y Guayaquil City-Leones del Norte. EFE

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