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Fiscal de violencia machista: "Cuando una mujer denuncia, inicia un calvario procesal"

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Santander, 23 mar (EFE).- La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, ha destacado que cuando una víctima de violencia machista denuncia inicia "un camino que no es fácil" y "un calvario procesal", por lo que ha instado a intentar mejorar el sistema porque "no debería ser así".

A su juicio, las víctimas no confían en el sistema. "Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres, y esto es así y hay que decirlo", ha lamentado.

Ha señalado en este sentido que "todavía llegan mujeres a los juzgados y ven caras de incredulidad" y se ha referido a "todo lo que se viene encima" tras una denuncia.

"Cuando una mujer denuncia intenta cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empieza otro camino que no es fácil, en un territorio hostil, y se inicia un calvario procesal que la mayoría de las veces supone una revictimización", ha advertido Prendes en el Foro de la SER en Cantabria, que ha protagonizado este lunes.

Ha planteado que el procedimiento de juicio rápido "no es quizás el más adecuado" para estos delitos y ha apuntado que, muchas veces, las mujeres no sienten una necesidad de ir a la Policía o de que haya una respuesta penal frente a su maltratador "porque no quieren estigmatizar al padre de sus hijos".

"La respuesta que dan a menudo es 'solo quiero que me deje en paz', y es algo demoledor", ha dicho la fiscal, que cree que las soluciones que se están ofreciendo a las mujeres víctimas "están muy lejos de lo que ellas quieren y necesitan". "Es algo que debemos repensar", ha insistido.

Además, ha llamado la atención en la importancia de que en los juzgados haya psicólogos y trabajadores sociales para apoyar a las mujeres, que han de sentir que están acompañadas.

Según ha explicado, la dotación de recursos es muy diversa entre comunidades autónomas, y por eso cree que debería hacerse "un mapeo" con esos recursos para ser conscientes de las diferencias y "poner solución".

Prendes también ha considerado que hay que poner más medios, "hacer autocrítica" y ver si el sistema se ha quedado atrás.

"Ha habido avances pero se esperaba una auténtica revolución que no ha llegado", ha manifestado.

Ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer". "Y esperemos que lo recorramos sin mucha penalidad y sin las cifras horribles que estamos viendo", ha agregado, antes de incidir en la importancia de la detección temprana.

Prendes cree que hay que poner el foco en los procesos de ruptura de las parejas, porque muchos casos de maltrato coinciden con esos momentos.

También ha abogado por "un pacto de mínimos para educar a la sociedad" y ha pedido "algo que vaya más al centro de los jóvenes". EFE

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