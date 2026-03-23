Este lunes continuará la inestabilidad en Canarias

Madrid, 23 mar (EFE).- Hoy lunes continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese o su posible evolución, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en la vertiente sur de las islas más montañosas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día.

También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil.

Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos.

Temperaturas máximas en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste.

Mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Pocos cambios de las temperaturas en Canarias. Heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte.

En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona.

Moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán; el viento será del este y nordeste moderado en los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur.

- GALICIA: Poco nuboso o despejado con algunas nubes altas que se extenderán desde el noroeste, e intervalos de nubes bajas matinales y nocturnas en Lugo que pueden dar brumas o nieblas asociadas, más probables en zonas altas.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos en el sureste y los ascensos en el noroeste. Temperaturas máximas sin cambios. Viento flojo de componente este que será moderado con algún intervalo fuerte en el litoral al norte de Fisterra.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Intervalos de nubes bajas al principio, con brumas y nieblas asociadas, y que se disipan durante la mañana quedando los cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios.

No se descarta alguna helada débil puntual y dispersa en cumbres de la Cordillera. En el interior, viento flojo variable. En el litoral, viento de nordeste que virará a este y tenderá a amainar a partir de mediodía.

- CANTABRIA: Intervalos de nubes bajas, que podrían dar brumas y nieblas asociadas en el entorno del Alto Campoo, y que van desapareciendo durante la tarde quedando los cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas.

No se descarta de madrugada alguna llovizna o lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles dispersas en zonas altas del suroeste. Viento flojo variable tendiendo durante las horas centrales a este y nordeste.

- PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto al principio, disminuyendo a poco nuboso a lo largo del día. No se descarta de madrugada alguna llovizna o lluvia débil y dispersa en las provincias del norte. Baja probabilidad de brumas matinales, en zonas altas del interior. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero descenso en las máximas. Viento flojo del noroeste que virará a norte a partir de mediodía tendiendo a amainar.

- CASTILLA Y LEÓN: En el noreste, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, y tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso con algunas nubes altas. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento del noreste, flojo o moderado.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cielo nuboso al principio, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo del día. Probabilidad de brumas y nieblas matinales en zonas montañosas del tercio norte, por la nubosidad baja. No se descarta alguna llovizna débil en el tercio norte durante la primera mitad del día.

Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales de las mínimas en la mitad sur y ligeros descensos de las máximas en el extremo occidental. Viento flojo del noroeste, con Cierzo en el valle del Ebro, tendiendo a amainar al final del día.

- LA RIOJA: Intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional, y tendiendo a cielo poco nuboso. Algún banco de niebla en montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Heladas débiles en la Ibérica. Viento del noroeste, disminuyendo a componente norte, flojo.

- ARAGÓN: Cielo con intervalos de nubes bajas en el tercio sur y en la divisoria del Pirineo y cielo poco nuboso en el resto. Hay probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo de madrugada y en la Ibérica más oriental por la tarde. Cota de nieve en el Pirineo en torno a 1200-1400 metros.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, más ligero en la mitad norte. Heladas débiles en el Pirineo y en zonas altas del sistema Ibérico. Viento moderado del noroeste, disminuyendo a flojo al mediodía y tendiendo a dirección variable a últimas horas.

- CATALUÑA: Cielo nuboso en el Valle de Arán y divisoria del Pirineo e intervalos nubosos en el resto. Hay probabilidad de precipitaciones en la cara norte del Pirineo y el Ampurdán de madrugada, que tenderán a remitir por la mañana; no se descartan chubascos dispersos en el litoral de Tarragona por la mañana y en el Prepirineo e interior de Barcelona por la tarde. Cota de nieve en torno a 1200-1400 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso.

Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado de componente norte en cotas altas del Pirineo, en todo el litoral y en el prelitoral sur de Tarragona y flojo de dirección variable en el resto; al mediodía girará a flojo del sur en la mitad occidental, excepto en la cara norte del Pirineo, y a últimas horas tenderá a flojo de dirección variable en general; hay probabilidad de rachas muy fuertes del noroeste en el entorno de Els Ports de madrugada.

- EXTREMADURA: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal aislado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ligero ascenso, más acusado en sur. Viento del este, flojo con algún intervalo de moderado en el valle del Tajo.

- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes medias y altas durante las horas centrales. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles en cotas altas del Sistema Central. Viento flojo con predominio del nordeste.

- CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubosidad alta y formación de nubosidad baja al final del día en el cuadrante sureste, donde se pueden producir brumas y bancos de niebla.

Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las mínimas en zonas llanas de Guadalajara, en puntos de Cuenca y en Albacete y un descenso de las máximas en Guadalajara y en el extremo oriental de Cuenca y Albacete. Heladas débiles en cumbres del nordeste. Viento flojo con intervalos moderados y predominio del este y nordeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a cielo nuboso al mediodía. Hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas a partir del mediodía, excepto en el sur de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, salvo en la mitad sur de Alicante, donde habrá pocos cambios.

Viento moderado en el interior de la mitad norte y flojo en el resto, del noroeste en la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur; al mediodía girará a nordeste en general, ocasionalmente moderado; hay probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas del norte de Castellón de madrugada.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos con intervalos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras del Noroeste. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este, moderados en el litoral por la tarde y flojos a moderados en el interior.

- ISLAS BALEARES: Cielo nuboso con chubascos ocasionales tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios o en descenso. Viento en general flojo del suroeste aumentando por la mañana a moderado del norte y nordeste.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde son posibles chubascos ocasionales, más probables en las Béticas. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Guadalquivir, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso.

Vientos flojos variables, tendiendo a levante moderado en el litoral mediterráneo durante la tarde. Levante moderado en el Estrecho aumentando a fuerte al final.

- CANARIAS: Nuboso con apertura de claros ocasionales, probables chubascos dispersos y localmente fuertes y sin descartar tormentas en el entorno. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres de las islas centrales aunque aún podrán darse heladas débiles localmente en zonas altas de Tenerife y de La Palma.

En la provincia oriental, viento del suroeste con algún intervalo fuerte durante la primera mitad del día, amainando a flojo por la tarde. En el resto, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente sur. EFE

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