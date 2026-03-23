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España se clasifica a las finales de la Serie Mundial del rugby 7

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Redacción Deportes, 23 mar (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 certificó su clasificación para las finales de la élite mundial del HSBC SVNS World Championship Series, que se disputará en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

Tras su reciente segundo puesto en el torneo de Montevideo (Uruguay), perteneciente a la segunda etapa de la fase regular de la segunda categoría de las Series Mundiales, el equipo entrenado por María Ribera confirmó este lunes su clasificación matemática, según informó la Real Federación Española de Rugby.

Este segundo puesto en Uruguay, donde la selección española sumó un total de 34 puntos en la clasificación general, junto a Sudáfrica, y solo por detrás de Argentina (40).

Las 'Leonas', que sólo perdieron ante la 'Albiceleste' y Brasil, se aseguraron así una plaza entre las cuatro mejores selecciones del circuito SVNS 2.

Ahora, las de María Ribera participarán en la gran batalla final por el ascenso y la permanencia en las Series Mundiales, donde se medirán a las mejores naciones del planeta en Hong Kong (del 17 al 19 de abril), Valladolid (del 29 al 31 de mayo) y Burdeos (del 5 al 7 de junio). EFE

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