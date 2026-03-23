España condena los posibles ataques contra infraestructuras civiles al sur de Líbano

Madrid, 23 mar (EFE).- El Gobierno de España ha expresado este lunes su máxima condena por las declaraciones de autoridades israelíes, en las que ordenaban a su Ejército la destrucción de todos los puentes sobre el río Litani, así como de las viviendas de población civil libanesa en aldeas limítrofes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reaccionado así en un comunicado después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenara la destrucción de viviendas libanesas "siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah" de Gaza.

El Gobierno español advierte de que las infraestructuras civiles, incluidas viviendas y centros sanitarios, no pueden considerarse nunca, de conformidad con el derecho internacional, objetivos militares.

Denuncia que dichas acciones "atentan contra los principios más básicos del derecho internacional humanitario, destruyendo las vidas de población civil inocente".

Tras incidir en que supone además "una flagrante y premeditada violación del derecho internacional humanitario", reitera su condena contra cualquier intento de aislar y dividir el territorio libanés, e insta al respeto de la integridad territorial y soberanía del Líbano.

Además, el Gobierno de España llama a la comunidad internacional a actuar para evitar la impunidad de estas acciones y a reforzar el respaldo a los esfuerzos del Gobierno del Líbano por afianzar la soberanía y la integridad territorial bajo su autoridad. EFE