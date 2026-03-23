España completa en Torun (Polonia) la mejor actuación desde Birmingham 2003

Redacción deportes, 23 mar (EFE).- La selección española completó en el Torun Arena (Polonia), escenario de la vigésima primera edición de los Mundiales de atletismo en pista cubierta, su mejor actuación desde Birmingham 2003 (Inglaterra) y la segunda mejor de siempre.

En aquella edición el equipo nacional logró seis medallas, el oro de Manuel Martínez en peso, las platas de Alberto García en 3.000, de Yago Lamela en longitud, de Marta Domínguez en 3.000 y de Glory Alozie en 60 vallas, y el bronce de Mayte Martínez en 800.

En esta oportunidad, la cosecha de podios ha sido un oro, de Mariano García en 1.500 metros; dos platas, de Quique Llopis en 60 vallas y el relevo 4x400 mixto; y dos bronces, el relevo femenino 4x400 y Mohamed Attaoui en 800.

Desde esos Mundiales en Birmingham 2003, que curiosamente albergarán este año los Europeos al aire libre, la cosecha de España en esta competición no había alcanzado esta cantidad de podios: en Moscú 2006 logró 0-1-2; en Valencia 2008 0-0-1; en Doha 2010 0-3-0; en Sopot 2014 0-01; en Birmingham 2018 0-0-2; en Belgrado 2022 1-1-0; en Glasgow 2024 0-0-3; y en Nanjing 0-0-3.

Con cuatro medallas quedan las ediciones de París 1985 y Lisboa 2001 ahora como tercer mejor registro.

Mariano García hizo historia en la localidad polaca al convertirse en el primer atleta de la historia en ganar los títulos mundiales de 800 y 1.500 metros, ya que se proclamó campeón de la primera distancia hace cuatro años en Belgrado.

El mediofondista murciano es, por otro lado, uno de los tres españoles que ha sido campeón mundial en pista cubierta, tras los triunfos de Colomán Trabado en los 800 de la primera edición (denominada Juegos Mundiales) en París 1985 y de Manuel Martínez en Birmingham.

En sus cuartos Mundiales en pista cubierta disputó por segunda vez los 1.500, distancia en la que fue octavo en Nanjing. En esta oportunidad dio un auténtico magisterio táctico ante ilustres rivales que tenían mejor marca que él y demostró tener una fuerza que no encontró respuesta y se coronó a lo grande.

Quique Llopis por fin pudo acabar con la racha de medallas de chocolate que le perseguía en grandes competiciones en una final de 60 vallas más que exigente, en la que, con récord de España (7.42), tan solo cedió ante el polaco Jakub Szymanski, más competitivo en esta distancia que en los 110 metros.

Los dos relevos clasificados para Torun cumplieron brillantemente con una Blanca Hervás, decisiva para la plata del novedoso 4x400 mixto -en cuya final también corrieron Markel Fernández, Paula Sevilla y David García- y en el 4x400 femenino -junto a Paula Sevilla, Ana Prieto y Rocío Arroyo; en la semifinal también estuvieron Carmen Avilés y Daniela Fra-. La madrileña incluso alcanzó una brillante sexta plaza en la prueba individual.

Mohamed Attaoui, otra de las grandes esperanzas de la selección española antes de viajar, firmó un bronce de mucho peso en los 800 metros tras protagonizar otra remontada desde su táctica de salir a la cola que en la final no le permitió subir más arriba del podio ante el poderío del adolescente estadounidense Cooper Lutkenhaus, el campeón más joven de la historia, y del belga Eliott Crestan.

Tras sus exhibiciones en la primera eliminatoria y en la semifinal, con dos cambios de ritmo deslumbrantes para sellar su clasificación, el cántabro, subcampeón europeo al aire libre en Roma 2024, y quinto en los Juegos de París 2024 y en los Mundiales de Tokio 2025, trató de hacer lo propio y se confirmó en la elite del mediofondo.

Eusebio Cáceres, el capitán del equipo en esta oportunidad, cumplió en su vigésima séptima internacionalidad (se estrenó nada menos que hace 17 años) con un octavo puesto en el salto de longitud y una marca de 8,04 metros, lejos del podio que ocuparon el portugués Gerson Baldé (8,46), el italiano Mattia Furlani (8,39) y el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,31). Repitió su resultado de Birmingham 2018.

En esa misma plaza acabó en los 1.500 metros uno de los debutantes del equipo, Carlos Sáez, que vio de lejos la exhibición de Mariano García, y de no haber sido por una descalificación por un empujón sobre la australiana Jessica Hull, Marta García hubiera terminado también octava en los 3.000, distancia en la que Pol Oriach, que también se estrenaba, fue décimo.

Rocío Arroyo, además de su aportación al relevo, mostró su evolución en los 800 metros, distancia en la que fue semifinalista, como Lorea Ibarzabal, que alcanzó esta ronda por tercera edición consecutiva, en tanto que la prematura eliminación de Elvin Josué Canales, bronce en Nanjing, en esta distancia fue la principal desilusión del equipo.

Asier Martínez, que demostró que no está fino como en temporadas pasadas, Jael Bestué, en una prueba que no es la suya preferida, Guillem Crespí, competitivo como suele, se marchan también con la condición de semifinalistas en los 60 vallas y lisos, respectivamente, misma ronda que alcanzó Paula Sevilla en los 400, e Irati Mitxelena concluyó duodécima en longitud sin poder alcanzar la marca con la que se presentaba.

La actuación se traduce en la sexta plaza en el medallero y la octava en la clasificación por puntos con 39, una tabla que lideró de forma más que contundente Estados Unidos con 164, nada menos que 110 más que Países Bajos. EFE