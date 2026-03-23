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El plan de defensa contra los incendios en Galicia contará con 3.000 efectivos, 168 más

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Santiago de Compostela, 23 mar (EFE).- La Xunta ha dado luz verde este lunes al Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para este año, que cuenta con un dispositivo integrado por 3.000 efectivos y la incorporación de 42 nuevas brigadas, lo que supone 168 personas más.

Este plan, que será presentado el viernes en el Consello Forestal para su aprobación, incluirá una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda avisar de cualquier incendio que enviará datos de geolocalización del lugar del fuego.

A nivel técnico se ampliará "en un treinta por ciento la red de videovigilancia", con lo que se pasará de 180 cámaras actuales a 240, según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, en la que también ha destacado que la unidad de directores de extinción frente a los grandes incendios pasará de 6 a 15 efectivos.

En cuanto a los medios aéreos, se dispondrá de cuatro más: tres aviones de carga en tierra y un helicóptero pesado.

El Consello de la Xunta de este lunes ha aprobado un plan de recuperación y regeneración de los bancos marisqueros afectados por la sucesión de borrascas de estos últimos meses, dotado con 22,7 millones de euros.

Aparte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha constatado que se destinará 1,5 millones de euros a la repoblación de especies y otros 2 millones para proyectos de conservación y restauración de la biodiversidad, tras la sucesión de borrascas que "afectaron gravemente a la mortalidad debido al descenso de los niveles de salinidad". EFE

(foto)

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