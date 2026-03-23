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El Levante no estaba a tres puntos de la permanencia desde que despidió a Calero

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Valencia, 23 mar (EFE).- El Levante, penúltimo de LaLiga EA Sports con 26 puntos, se ha colocado a tres puntos del Elche, equipo que marca la permanencia en Primera con 29, y no estaba tan cerca de esas posiciones desde que despidió el pasado 30 de diciembre de 2025 al entrenador Julián Calero.

Fue en la jornada 14 del presente campeonato, tras caer por 0-2 en casa ante el Athletic Club en una derrota que provocó la destitución de Calero, que en los catorce partidos que dirigió al equipo en Primera tuvo un balance de dos victorias, tres empates y nueve derrotas.

El Levante, que había encadenado cuatro derrotas seguidas al perder ante el Athletic Club, era penúltimo con nueve puntos y Osasuna, empatado con el Girona a 12 puntos, marcaba la zona de salvación.

El equipo valenciano vuelve a estar ahora a un partido de la permanencia, aunque, eso sí, tiene la diferencia de goles particular perdida con el Elche, ya que cayó por 2-0 en el Martínez Valero en la primera vuelta y se impuso al cuadro ilicitano por 3-2 en el estadio Ciutat de València en la segunda vuelta del campeonato de liga.

El equipo de Luís Castro llegó a estar a siete puntos de la permanencia entre la jornada 24 y 25, pero a partir del triunfo ante el Deportivo Alavés, en la jornada vigésimo sexta, ha ido poco a poco recortando puntos con el cuarto por la cola.

De hecho, el Levante vive ahora su mejor momento a falta de nueve partidos para el final. Es la primera vez en la temporada 25-26 que el Levante encadena cuatro partidos seguidos sin perder. En este periodo primero ganó al Deportivo Alavés (2-0), empató ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y venció el pasado sábado al Real Oviedo (4-2).

El cuadro levantinista afronta el descanso en la competición por los partidos internacionales con buenas sensaciones para preparar el duelo en Anoeta ante la Real Sociedad del próximo 4 de abril. EFE

pzm/nhp/og

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