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El IBEX 35 abre con un descenso del 1,95 % mientras aumentan las tensiones EE. UU.-Irán

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Madrid, 23 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con fuertes caídas del 1,95 % en una jornada en la que el petróleo se revaloriza de nuevo tras elevarse las tensiones en Oriente Medio después del cruce de advertencias lanzadas entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura de la semana, el IBEX 35, el principal selectivo español, baja ese 1,95 %, hasta los 16.391,1 puntos. Las pérdidas del año son ya del 5,3 %.

En el inicio de la cuarta semana de conflicto, sube el dólar y la rentabilidad de la deuda soberana, mientras el precio del crudo brent se revaloriza el 1,57 %, hasta los 113,94 dólares, y el gas natural, el 3,81 %, hasta los 61,61 dólares. EFE

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