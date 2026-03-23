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El festival que nació en una cola de Seminci cumple 30 años con India como país invitado

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Valladolid, 23 mar (EFE).- La Fila de Cortometrajes, el festival que nació en una cola de aficionados ante las taquillas de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), cumple treinta ediciones en la edición que celebrará del 6 al 11 de abril con India como país invitado y centrado también en la figura de Andy Warhol.

España, Argentina, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia, México, Pakistán e India son las nacionalidades de los países del concurso internacional de este certamen que dirige Isabel Blanco y ha sido presentado, este lunes, durante un acto celebrado en el Espacio Seminci de la capital vallisoletana.

Entre la representación española destaca la presencia de los cortometrajistas José Ocaña ('Traje y tupper'), Yago Casariego ('Silencios'), Sonia Tercero ('Mortal y rosa'), Cecilia Orueta y Chema Conesa ('El sueño de Alejandría'), Enrique Corrales ('La fotografía'), Vanesa Romero ('Sexo a los 70'), José Luis Lázaro ('Cólera') y Daniel Sánchez Arévalo ('Pipiolos').

De Irán se proyectarán dos cortos de Mohammad Hossein-Zahmatkeesh ('Salón de ropa sucia') y Mahmood Pouyandeh ('Estratosfera') y uno de Argentina bajo la dirección de Iara Sporn ('La hermandad de los dientes').

El 9 de abril es el Día de la India, país invitado con motivo de la declaración de 2026 como Año Dual España-India, por parte de ambos gobiernos, con la proyección de 'La roca equivocada' (Michael Cawood, Monkaa Nita Ravalji, Niyal Parmar y Pratik Solanki), 'El chico del papel' (Aniquet Mitra) y de 'Selfie' (Ramchandra Gaonkar).

Una de las secciones paralelas (Juvenil) estará dedicada a las jóvenes promesas con la participación de colegios e institutos de Ponferrada -León- (IES Europa), El Espinar -Segovia- (IES María Zambrano), Valladolid (IES Delicias, Pajarillos Educa) y Palencia (Colegio Santo Ángel).

Al margen del ámbito educativo habrá otra sección pensada en el cineasta amateur y dirigida a escuelas de cine, academias e independientes.

Javier Angulo, crítico, realizador y exdirector de la Seminci, formará parte del jurado de un festival que presentará Leo Harlem y homenajeará al realizador Ramón Margareto, fallecido en 2025, con la proyección de 'Memoria de un cine de provincias' (2011), con el que ganó el Goya en la categoría.

La figura de Andy Warhol (1928-1987) será recordada a través de su producción cinematográfica con la proyección de sus cortometrajes 'Kiss' 'Banana I' y 'Banana II'.

Otra actividad complementaria repasará la presencia en el festival de directores a lo largo de estas tres décadas como Carlos Saura, Javier Fesser, Iván Sáinz Pardo y Jorge Villa.

La Fundación Jesús Pereda (CC.OO Castilla y León) patrocinará un premio de 500 euros para el mejor cortometraje de carácter social y una exposición recordará a través de imágenes, carteles, folletos y entradas los treinta años del festival La Fila, todo ello en el Centro Cívico José Luis Mosquera, sede del certamen y lugar de proyecciones. EFE

(Foto)

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