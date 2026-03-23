El artista Xavier Mateo transforma el grafito y el carboncillo en la mirada de la Volta

Adrián Vázquez

El Prat de Llobregat (Barcelona), 23 mar (EFE).- El cartel de la 105 edición de la Volta a Catalunya no es solo un cartel: es la materialización de la forma obsesiva en que Xavier Mateo (El Prat de Llobregat, 1966) trabaja sobre el papel.

El grafito y el carboncillo son sus herramientas, y con ellas construye mundos con una precisión que roza la obsesión. Cada línea, cada sombra, cada volumen está pensado, medido, sentido. "El dibujo es la base de todo, la estructura sobre la que se sostiene la pintura", reconoce Mateo, en una entrevista con EFE.

"Puedes llegar hasta el más mínimo de las sombras, de volúmenes, simplemente con un blanco-negro. Es como el esqueleto de cualquier pintura, el reto de ir a buscar el máximo de detalle en cualquier volumen, el convertirlo en un 3D. Eso es lo que me atrae del lápiz", añade el pratense.

Esa mirada minuciosa guió también la creación del cartel de la 105 edición de la Volta a Catalunya. Primero surgió la idea, luego hizo sus propias fotografías, seleccionó la que mejor representaba su concepto, planteó el boceto y, finalmente, realizó el trabajo definitivo: un proceso de "muchos meses", admite.

El proceso es lento, paciente y meticuloso: cada obra se construye por capas, con muchas horas dedicadas a cada una. No se trata solo de técnica, sino de aprender a mirar. "Creo que lo más difícil del realismo es aprender a ver, a mirar", afirma.

"Un objeto que tienes delante tiene miles de detalles, sombras, cambios minúsculos. Depende de hasta dónde quieras llegar. La técnica la vas adquiriendo con práctica, pero mirar… mirar es lo que marca la diferencia", asegura.

En lugar de representar una escena de carrera o un ciclista en movimiento, Mateo decidió centrarse en la bicicleta como máquina, en los engranajes, los platos y los piñones: "la mecánica invisible que hay detrás del esfuerzo", apunta.

"Yo veía una maquinaria, una máquina compleja y me contrastaba muchísimo con el esfuerzo brutal que hacen los corredores y las corredoras aquí", explica. La idea era precisamente esa: mostrar la máquina y, al mismo tiempo, sugerir el sacrificio humano necesario para moverla.

Para su autor, el proceso da sentido a la obra. "Hay que trazar, borrar, volver a empezar", insiste, siempre con respeto por el objeto y la técnica: "Aprender a ver los detalles y traducirlos al papel, eso es lo difícil".

Y ese aprendizaje no es casual: cada línea diaria, cada estudio, cada hora frente al papel es lo que construye su mirada y su obra. Cada trazo de grafito y carboncillo es un testimonio del tiempo, del trabajo y de la intensidad que requiere tanto crear una obra como recorrer un kilómetro en la carrera.

Mateo recuerda los nervios cuando el director de la carrera, Rubèn Peris, vio la obra por primera vez. Más allá de las palabras, lo que le importaba era "la reacción de la persona, su forma de mirar la obra". "La gente puede decirte cosas, pero ves su cara. Ese cómo es el que me dio el vale: está perfecta, les gustó", reconoce.

Ese momento tiene su importancia, aunque asegura que lo que más le llena no es el resultado final, sino el proceso: empezar la obra, trabajarla, verla crecer poco a poco. Ese proceso es lo que realmente "le da sentido a todo", asegura.

La técnica se aprende con constancia, pero también con respeto por la cultura del arte. "Una decisión voluntaria, casi estoica", dice sobre la disciplina de trabajar cada día y entregarse emocionalmente a la obra sin perder el contacto físico con el dibujo.

"Algo que me marcó mucho fue la idea de dibujar cada día, aunque solo fuera una línea. Pero cada día. Hazlo cada día. Eso sí se me quedó grabado: no pierdas nunca el contacto físico con lo que haces. Por complicados que sean algunos días, por pocas ganas que tengas o por lo que sea, trabaja, hazlo. Cada día, cada día", señala como su 'secreto'.

Hoy, después de décadas combinando trabajos, aprendiendo, formándose y dibujando sin descanso, Mateo se considera una persona feliz, que está exactamente donde quiere estar. Y aunque admite que nunca volverá a ser como aquel niño que dibujaba "sin exigencias ni plazos", siente que ha tenido "suerte" porque más que construir una carrera artística, lo que ha logrado es crear una forma de vida en torno al arte.

Para el pratense, el arte es eso: vivir cada día entre líneas, sombras y texturas, y encontrar en la paciencia del proceso la verdadera recompensa.

Y eso, justamente, es lo que hace que su trabajo, y este cartel en particular, no se quede en la superficie, sino que nos invite a mirar, detenernos y descubrir todos los detalles que la vida, y el arte, nos regalan. EFE

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