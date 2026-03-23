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El alcalde de Alicante promete "transparencia" en la comisión de las viviendas públicas

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Alicante, 23 mar (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha prometido la "máxima transparencia" en la comisión municipal que se ha constituido este lunes en el ayuntamiento para, con la participación de los partidos de la oposición de izquierdas y de Vox, aclarar las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Tras la toma de posesión en Casa Mediterráneo del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, Barcala ha explicado que el objetivo de la comisión es conocer "lo que no esté suficientemente claro" y que todos los partidos puedan formular sus preguntas para, "con la máxima transparencia", que quede "bien claro la intervención que el ayuntamiento ha tenido" el reparto de las 140 viviendas del complejo residencial Les Naus.

Este caso saltó a los medios a finales de enero y ya ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, una directora general municipal y un asesor de la conselleria valenciana de Industria, así como expedientes a varios funcionarios, entre ellos varios arquitectos.

Barcala ha señalado que la participación del consistorio se limita a la venta de la parcela y a la tramitación de la licencia de obras, así como al papel que hayan podido tener algunos funcionarios, y ha añadido que ignora el resultado de los expedientes abiertos.

Según el alcalde, la comisión ha acordado que el próximo miércoles se dé "la información que se pueda facilitar" teniendo en cuenta que hay expedientes reservados y que "por tanto no es accesible esa información".

Sobre si el ayuntamiento se personará en la causa que ha abierto una jueza de la ciudad como acción popular, ha comentado que se ha dado traslado de toda la información solicitada por la magistrada y que también se hará de toda la que emane de la comisión municipal de investigación.

Ha repetido que "la colaboración con la Administración de Justicia va a ser máxima" y que el ayuntamiento decidirá si persona o no en la causa judicial en función de si se concluye si hay "hechos de los que se deba ser parte para ejercitar acciones penales".

Barcala no ha querido ofrecer nombres de posibles autores de irregularidades dado que a estas alturas se desconoce "el grado de responsabilidad que tiene nadie y, por tanto, es una absoluta irresponsabilidad en este momento poner ningún nombre encima de la mesa cuando ni siquiera la jueza de la instrucción se ha pronunciado". EFE

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