El 25 % de las gasolineras subió los precios tras bajar el IVA, según Facua

Sevilla, 23 mar (EFE).- Una de cada cuatro gasolineras en la península ha aplicado un incremento de los precios del combustible antes de impuestos del sábado al domingo aprovechando la bajada del IVA (del 21 al 10 %), según un estudio de Facua, que ha alertado de que en unos días habrán absorbido en los precios la bajada del IVA, que irá a engordar sus beneficios.

De media, el gasóleo bajó este domingo -cuando se hizo efectiva la rebaja del IVA- respecto al sábado en las gasolineras de la península y Baleares 16,1 céntimos y debía haberse reducido 17,8 céntimos por la rebaja del IVA, ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

En total, 2.337 gasolineras aplicaron el domingo la subida de precios antes de impuestos tras bajar el IVA; 175 estaciones de servicio calcaron el mismo precio que el sábado, de forma que "se quedaron para ellas toda la bajada del IVA", y 54 fueron las "más descaradas porque lo llegaron a cobrar más caros que el sábado", ha señalado.

Facua ha comparado el cambio de precios del sábado al domingo en 9.255 gasolineras de la península que fueron las que comunicaron al Ministerio los nuevos precios, mientras que otras no cumplieron esta obligación y con esos datos arrojan que una de cada cuatro gasolineras aprovecharon para aplicar un incremento en el precio antes de impuestos.

Según Rubén Sánchez, los datos son "escandalosos" y ha augurado que según pasen los días las subidas de precios antes de impuestos se van a extender, de forma que las gasolineras "van a absorber por completo la bajada del IVA".

"Se han reído del Gobierno para ganar dinero, algunas para quedárselo todo y otras menos descaradas lo subirán poco a poco hasta que el precio del gasóleo alcance de media los dos euros del sábado", ha denunciado Rubén Sánchez, que ha lamentado que el Ejecutivo haya repetido el mismo "error" que con las medidas adoptadas para combatir la subida de precios por la guerra de Ucrania.

Tras precisar que no es ilegal lo que hacen las gasolineras, ha reclamado al Gobierno fijar topes de precios porque "se ha limitado a aprobar rebajas de impuestos con las que se permitirá a las empresas que continúen inflando sus beneficios, como ocurre especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo".

Con esta "operación de maquillaje fiscal", Sánchez ha pronosticado que las nuevas subidas que se producirán en los combustibles en los próximos días absorberán por completo las bajadas del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos aprobadas por el Consejo de Ministros.

A este respecto, ha aclarado que no hay garantías de que las gasolineras vayan a repercutir en el consumidor el recorte del impuesto de hidrocarburos, que es el que le aplica la petrolera cuando compra el combustible, y ha señalado que la repercusión directa de las dos rebajas fiscales -IVA e hidrocarburos- serían de unos treinta céntimos de bajada en el gasóleo.EFE

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