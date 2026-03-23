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EFE y RTVE convocan la VII edición del Programa 'Aprende a contar Europa' para periodistas

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Madrid, 23 mar (EFE).- La Escuela de Periodismo de la Agencia EFE, el Instituto de RTVE y el Parlamento Europeo convocan la VII edición del Programa de Formación en Unión Europea (UE) 'Aprende a contar Europa' para Jóvenes Periodistas de toda España, que se desarrollará del 12 al 14 del próximo mayo en Madrid y del que hasta ahora se han beneficiado 150 periodistas de toda España y de diferentes medios.

Este programa llega a su VII edición consolidado como una iniciativa para la formación de jóvenes periodistas con interés en la formación rigurosa y detallada del funcionamiento de las instituciones europeas.

El plazo para presentar las candidaturas se abre este lunes, día 23, hasta el 15 de abril y pueden concurrir jóvenes periodistas de toda España, de los que se seleccionarán un máximo de 25 teniendo en cuenta su experiencia académica y recorrido profesional, bajo los criterios de igualdad de género, representación territorial, transparencia y presencia equilibrada dentro de la diversidad de medios de comunicación.

En esta selección participarán EFE Escuela y RTVE, con la ayuda de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

El objetivo de este programa es que los periodistas aprendan a contar “mejor” la UE para explicar a los ciudadanos cómo funcionan las instituciones comunitarias y cómo les afectan las políticas acordadas en Bruselas (Bélgica).

Este programa, de una duración total de cuatro años, está estructurado en ocho ediciones (una por semestre). La primera y segunda se celebraron en 2023 y la tercera y cuarta en 2024, la quinta y sexta en 2025 y en este 2026 tocará el turno de la séptima y la octava.

Al igual que las anteriores ediciones, esta séptima edición está dividida en dos módulos. El primero es el que se impartirá el 12, 13 y 14 de mayo en el Aula de la Escuela de Periodismo de EFE y en las instalaciones del Instituto de RTVE, en Madrid, y el segundo -en fecha por determinar- en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Los gastos de la estancia completa en Madrid (viaje y hotel) de las personas seleccionadas serán cubiertos por el Parlamento Europeo.

De los 25 periodistas que serán seleccionados para el primer módulo (en España), a los que hayan destacado por sus méritos se le ofrecerá la oportunidad de compartir esta experiencia formativa con otros colegas europeos en Bruselas (el segundo módulo del curso).

El equipo docente del curso lo integran profesionales de EFE y RTVE con experiencia acreditada en información europea, profesores universitarios, académicos y expertos, y se combinarán clases teóricas con otras más prácticas adaptadas a la narración en agencia, televisión y radio.

España es uno de los ocho países piloto en los que se ha puesto en marcha este programa de formación, que se ha ido extendiendo a los 27 miembros de la UE.

Los detalles de este programa de formación están disponibles en:

https://www.rtve.es/rtve/20260323/abierto-plazo-inscripcion-para-septima-edicion-aprende-a-contar-europa/16984283.shtml

EFE

JL/ros

(Foto)

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