Continuará lloviendo en Canarias y una masa de aire frío hará que bajen las temperaturas

Madrid, 23 mar (EFE).- La inestabilidad continuará afectando a Canarias hasta el jueves, con precipitaciones acompañadas de tormentas y granizo y ascenso de temperaturas; mientras, la entrada el jueves de una masa de aire frío sobre la península y Baleares provocará un descenso de hasta ocho grados de temperatura en los siguientes días, cuando se inicia la Semana Santa.

La borrasca Therese ha dejado hasta las 19:00 horas del domingo "valores de precipitación extraordinarios" para tratarse del mes de abril en las Islas Canarias, con acumulados de 200 litros por metro cuadrado en diversos puntos del archipiélago, según informa el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Destacan, según el portavoz, los 259 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, los 272 litros por metro cuadrado en las Cañadas del Teide (Tenerife), los 274 litros por metro cuadrado en el municipio gran canario de San Bartolomé de Tirajana, o los 296 litros por metro cuadrado en el municipio de San Mateo, también en Gran Canaria.

Este lunes, en puntos del archipiélago canario, especialmente en las islas más montañosas, se prevén chubascos muy fuertes, que podrán ir acompañados de tormenta y granizo. Estos chubascos podrán repetirse el martes, aunque en principio con menor intensidad; El miércoles las precipitaciones serán más intensas, con algún chubasco fuerte.

El jueves y viernes soplarán vientos del norte y del nordeste que arrastrarán hasta el archipiélago canario nubes al norte de las islas, con precipitaciones más dispersas y menos abundantes que en días previos. Las temperaturas a lo largo de la semana subirán en Canarias.

En la península y Baleares, a lo largo de la semana predominará en general el tiempo seco, con precipitaciones en el área mediterránea, en Baleares y en el extremo norte hasta el jueves, cuando llegará una masa de aire frío.

Este lunes habrá precipitaciones débiles en el entorno de los Pirineos, con nevadas a partir de los 1.500 metros, sin descartar algo de lluvia débil en el área mediterránea y Baleares. En el resto del territorio habrá cielos poco nubosos, con temperaturas más bajas en el norte y más altas en el sur.

Mientras, el martes se registrarán cielos poco nubosos, salvo en la costa andaluza, Ceuta y Melilla, donde se prevé alguna lluvia débil.

Esta jornada habrá heladas en zonas de meseta, también en zonas de páramo del centro peninsular, así, en capitales de provincia como Burgos, Soria, León o Teruel se alcanzarán los 0 °C e incluso valores por debajo de cero grados. A pesar de ello, las temperaturas diurnas subirán y se superarán los 24 °C en zonas del sur de Galicia y del Valle del Guadalquivir.

El miércoles amanecerá despejado en todo el país, pero la llegada de vientos del norte arrastrará nubes hasta el Cantábrico y Pirineos, donde lloverá y nevará en alta montaña.

Las temperaturas bajarán claramente en las comunidades cantábricas, pero todavía subirán algo más en el centro y en el sur peninsular. En Sevilla rondarán los 25 °C y en Madrid los 20 ºC.

El jueves, aún con algo de incertidumbre, según Del Campo, es probable que se produzca un marcado descenso de las temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío impulsada por vientos del norte. Vientos que soplarán con rachas fuertes o muy fuertes en zonas del norte y del este peninsular, al igual que en Baleares.

El descenso térmico podrá ser acusado, de más de 6 a 8 ºC en las temperaturas diurnas con respecto al día anterior y amplias zonas del interior del norte peninsular se quedarán con 10-12 °C de temperatura máxima.

Esta jornada lloverá en el extremo norte, así como en zonas de montaña del tercio norte, con algún chubasco en Baleares, mientras en el resto del territorio habrá intervalos nubosos.

El viernes y el fin de semana, coincidiendo en muchos lugares con el inicio de los desplazamientos de la Semana Santa, continuaría el tiempo frío para la época, con heladas en puntos del interior del norte y del este peninsular y temperaturas máximas inferiores a los 10 °C en esas zonas.

Aunque hay incertidumbre todavía, las mayores probabilidades de precipitación se prevén en el tercio norte peninsular y en áreas montañosas del resto de la mitad norte. La cota de nieve irá en descenso. EFE

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