Comuns tiende la mano a Junts para negociar el decreto que congela los alquileres

Barcelona, 23 mar (EFE).- El secretario primero de la mesa del Congreso y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha tendido este lunes la mano a Junts para negociar el decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Pisarello ha hecho referencia a esta norma aprobada el viernes en Consejo de Ministros, que establece un mecanismo similar al aplicado en crisis previas y que pasará por el Congreso, previsiblemente, después de Semana Santa.

Ante la posición de Junts, el dirigente de Comuns ha subrayado que este "no es un decreto contra los pequeños propietarios" sino que actúa contra fondos de inversión y grandes tenedores que se oponen sistemáticamente a cualquier regulación en el mercado de la vivienda.

Por eso, para evitar que Junts vote que no a la convalidación en base a este argumento, ha dicho que Comuns está "abierto a que se introduzcan cambios para que los pequeños propietarios no salgan perjudicados".

Pisarello ha indicado que un cuarto del medio millón de contratos de alquiler sujetos a esta regularización los han firmado ciudadanos catalanes.

Al tiempo, ha instado a la ciudadanía a salir a la calle para reclamar que esta medida salga adelante el la Cámara Baja.

Ha afirmado que "los derechos no son regalados ni caen del cielo" y que deben "batallarse", principalmente cuando hay "intereses poderosos" que quieren impedirlos. EFE