Espana agencias

Cataluña dedicará 400 millones al paquete para hacer frente a la crisis por Oriente Medio

Guardar

Barcelona, 23 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que el Govern movilizará hasta 400 millones en el paquete de medidas que prevé aprobar mañana para contrarrestar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

Con más de 40 medidas previstas, el plan desplegará ayudas directas, exenciones fiscales y financiación para familias y compañías de los sectores más afectados, ha señalado Illa en una intervención en un foro organizado por el diario Expansión.

En el entorno empresarial, las ayudas, condicionadas a la preservación de puestos de trabajo, se centrarán en el transporte, la agricultura y la pesca, a fin de hacer frente al incremento de costes del combustible y las materias primas.

En cuanto a las familias, las medidas se dirigirán a asegurar que las "más vulnerables puedan hacer frente a los gastos alimentarios y a los suministros energéticos", ha señalado el presidente de la Generalitat.

Ese conjunto de medidas es "un primer paquete" dirigido a "ampliar" las protecciones ya desplegadas por el Gobierno central, que "se irá ampliando según la evolución" de la guerra en Oriente Medio, ha agregado.

En una "situación excepcional como esta, en la que el mercado sufre una alteración y no funciona correctamente, los gobiernos cumplimos con nuestro deber de intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía", ha subrayado Illa.

Ha llamado al mismo tiempo a la "unidad" y ha sostenido que "no es el momento de intentar sacar réditos políticos" ni de "buscar beneficios extraordinarios".

"Hago un llamamiento explícito a que todos actuemos en favor del interés general y el bien común", ha expresado Illa, que ha pedido "responsabilidad" a las grandes empresas y al sistema financiero. EFE

Últimas Noticias

El caso del 'Gordo' en Villamanín (León): sin denuncias de momento, empieza el reparto

Infobae

Carmen Maura: "Santiago Segura es listísimo y me encanta su éxito, igual que el de Pedro"

Infobae

El 25 % de las gasolineras subió los precios tras bajar el IVA, según Facua

Infobae

La Fiscalía de Cantabria no pedirá cautelares para el detenido por la muerte del aficionado del Racing

La Fiscalía de Cantabria no

El Atlètic Barceloneta se reencuentra con su pasado para afianzar su futuro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se querella contra

El PP se querella contra Tezanos por subestimar “deliberadamente” a su partido en el CIS: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga