Cataluña dedicará 400 millones al paquete para hacer frente a la crisis por Oriente Medio

Barcelona, 23 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que el Govern movilizará hasta 400 millones en el paquete de medidas que prevé aprobar mañana para contrarrestar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.

Con más de 40 medidas previstas, el plan desplegará ayudas directas, exenciones fiscales y financiación para familias y compañías de los sectores más afectados, ha señalado Illa en una intervención en un foro organizado por el diario Expansión.

En el entorno empresarial, las ayudas, condicionadas a la preservación de puestos de trabajo, se centrarán en el transporte, la agricultura y la pesca, a fin de hacer frente al incremento de costes del combustible y las materias primas.

En cuanto a las familias, las medidas se dirigirán a asegurar que las "más vulnerables puedan hacer frente a los gastos alimentarios y a los suministros energéticos", ha señalado el presidente de la Generalitat.

Ese conjunto de medidas es "un primer paquete" dirigido a "ampliar" las protecciones ya desplegadas por el Gobierno central, que "se irá ampliando según la evolución" de la guerra en Oriente Medio, ha agregado.

En una "situación excepcional como esta, en la que el mercado sufre una alteración y no funciona correctamente, los gobiernos cumplimos con nuestro deber de intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía", ha subrayado Illa.

Ha llamado al mismo tiempo a la "unidad" y ha sostenido que "no es el momento de intentar sacar réditos políticos" ni de "buscar beneficios extraordinarios".

"Hago un llamamiento explícito a que todos actuemos en favor del interés general y el bien común", ha expresado Illa, que ha pedido "responsabilidad" a las grandes empresas y al sistema financiero. EFE