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Canarias exige quedar libre de la regla de gasto tras "ser olvidada" en el plan anticrisis

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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 23 mar (EFE).- El Gobierno de Canarias ha exigido este lunes al Consejo de Ministros que le conceda un "trato singular" para poder aprobar sus propias medidas anticrisis, al sentirse "olvidado" por las del plan para paliar el impacto de la guerra de Irán, que giran casi todas en torno al IVA.

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello (CC), ha recalcado que, si el Estado va desembolsar 5.000 millones de euros en medidas que no tienen aplicación práctica en Canarias, debe facilitar al Gobierno autonómico tomar las suyas propias por dos vías: eximirle de la regla general de gasto y permitirle elevar su endeudamiento.

Y, de hecho, el presidente, Fernando Clavijo, va a proponer esta misma tarde las primeras a las patronales y sindicatos mayoritarios del archipiélago, en la reunión de su Consejo Asesor, ha añadido.

Desde Fuerteventura, donde este lunes se ha celebrado el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario ha recordado que en Canarias no se aplica el IVA, sino un impuesto autonómico (IGCI), por lo que la mayoría de las ayudas no repercuten en el archipiélago.

Por ello, ha opinado que lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez es un "fiasco y un fracaso" en lo que concierne a las islas.

"Cualquier medida que adopte Canarias será en detrimento de sus propios presupuestos", ha alegado Cabello, salvo que se compense a esta comunidad con excepciones en las reglas de deuda y disciplina presupuestaria y fiscal para tener un "un trato justo".

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que Canarias es la comunidad menos endeudada de España en términos comparativos, por lo que considera que puede afrontar sin problemas una mayor deuda, mientras que costear un plan de medidas anticrisis sin ayudas del Estado y sin excepciones en la regla de gasto necesariamente le llevaría a detraer recursos de otras políticas y servicios públicos.

"Las medidas son injustas para Canarias porque cualquier medida que pongamos nosotros encima de la mesa va a ser a coste del presupuesto de los canarios", ha insistido.

El portavoz del Gobierno de Fernando Clavijo ha aprovechado, además, para criticar el "papelón" que, a su juicio, ha hecho el ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, al aceptar un paquete de medidas anticrisis que "se olvida una vez más" de su comunidad autónoma.

Cabello ha vuelto a criticar la negativa de Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes, tal y como habían solicitado Fernando Clavijo y el lehendakari, Imanol Pradales.

Asimismo, ha rechazado que Sánchez apunte a la guerra de Irán como la causa de que su Gobierno siga sin aprobar los presupuestos, después de tres años con los presupuestos prorrogados.

A su juicio, "la incapacidad y debilidad del Gobierno socialista para intentar formular unos presupuestos es clara y manifiesta".

Además, ha criticado que el Gobierno canario siga a la espera de una fecha concreta para la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar el llamado 'Decreto Canarias', con medidas de la Agenda Canaria que están pendiente de cumplir o que se han quedado estancadas al no haber presupuestos del Estado. EFE

evs/jmr/mcm

(foto)

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