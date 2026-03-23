Boca vuelve a ganar en casa y River logra su tercer triunfo consecutivo

Buenos Aires, 22 mar (EFE).- Boca Juniors y River Plate ganaron este domingo ante Instituto de Córdoba como local y Estudiantes de Río Cuarto de visitante, respectivamente, en la continuidad de la decimosegunda jornada del Torneo Apertura.

Boca le puso final a una serie de cuatro empates seguidos como local con un triunfo por 2-0 ante Instituto de Córdoba con los goles de su joya juvenil Tomás Aranda y el paraguayo Adam Bareiro.

Esta victoria le permite al Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, trepar a la sexta posición de la Zona A con 17 unidades y quedar a cinco del líder Vélez Sarsfield, que el sábado perdió su invicto de local al caer por 0-1 ante Lanús.

River Plate, en tanto, no tuvo su mejor actuación pero le alcanzó para imponerse por 0-2 en Río Cuarto ante el Estudiantes con los goles de Gonzalo Montiel, de penalti, y Maximiliano Salas.

Este fue el tercer triunfo consecutivo en la era de Eduardo Coudet como entrenador y se subió a lo más alto de la Zona B junto con Independiente Rivadavia de Mendoza, que en el final del domingo recibe a Rosario Central.

En otros resultados de esta jornada, el sábado Independiente cayó como local por 1-2 ante Talleres de Córdoba, mientras que Racing Club logró un triunfo a domicilio por el mismo marcador ante Belgrano de Córdoba y Newell’s Old Boys logró su primera victoria en el certamen al vencer por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Este lunes se disputarán dos partidos y el miércoles Deportivo Riestra cerrará la jornada ante San Lorenzo, que este domingo anunció a Gustavo Álvarez, extécnico de la Universidad de Chile, como su entrenador tras la salida de Damián Ayude. EFE