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Bernabé lamenta los "tintes contrarios a la igualdad" de la votación cofrade en Sagunto

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Alicante, 23 mar (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este lunes que la votación de una cofradía de Sagunto (Valencia) que ha rechazado que las mujeres procesionen en Semana Santa tiene "unos tintes absolutamente contrarios a lo que supone la igualdad entre hombres y mujeres".

En declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha asistido a la toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno, Bernabé ha señalado que el Gobierno de España estará "siempre al lado de las mujeres en cualquier ámbito" de la vida, y siempre "en contra de cualquier discriminación" contra las mujeres.

La también secretaria de Igualdad del PSOE ha detallado que se ha puesto en contacto con su ministerio y con la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, quienes a su vez han hablado con representantes de la cofradía, y ha asegurado que van a "trabajar de la mano para que no se normalicen situaciones que son propias de décadas pasadas".

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia) ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades de la misma celebrada este fin de semana, lo que podría hacerles perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El colectivo de la Semana Santa Inclusiva lleva desde 2022 intentando que se apruebe la entrada de las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la Semana Santa del municipio, y tras la votación de este domingo estudiarán si llevan a los tribunales el rechazo a esa entrada. EFE

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