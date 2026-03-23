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Airbnb responde a Consumo que ha cumplido en todo momento con la normativa española

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Madrid, 23 mar (EFE).- La plataforma de alojamientos turísticos Airbnb ha insistido en que ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España y que la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo es contraria al marco legal español y europeo.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones que le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos.

Desde Airbnb consideran que esta decisión es puramente procedimental y no entra sobre el fondo del caso, que sigue su curso.

Además, apuntan que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los alquileres de corta duración, el 1 de julio del pasado año, la plataforma turística ha colaborado con las autoridades competentes en su implementación.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha calificado de buena noticia la decisión del TSJM y ha recalcado que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea está, por encima de la ley.

En este sentido, ha subrayado en una entrevista en TVE 1 que cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo "lo va a pagar" y que "se puede meter mano" al problema de la vivienda y anteponer los intereses de la gente y de los inquilinos frente a aquellos grandes operadores que "se están lucrando con esta formidable crisis que acaban pagando las familias españolas". EFE

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