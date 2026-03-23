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Aagesen señala que existían los mecanismos necesarios para haber evitado el inédito apagón

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Madrid, 23 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este lunes en el Senado que el 28 de abril de 2025 con "los mecanismos existentes no debería haber ocurrido" el inédito apagón peninsular.

"El día 28 de abril con los elementos regulatorios y normativos existentes y con los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido", ha señalado la ministra en su comparecencia ante la comisión de investigación en el Senado que analiza el cero eléctrico.

Aagesen ha vuelto a señalar en que el informe del comité de expertos identifica que la causa de este fue "bien por falta de programación, bien porque los grupos existentes no lo estaban haciendo según lo esperado o por una combinación de ambas".

La ministra ha recordado que en este informe "no se identifican responsabilidades.

En este sentido, ha señalado que los "procedimientos tanto administrativos como judiciales tienen que ser garantistas; son los que van a dirimir responsabilidades".

Preguntada por el senador popular Miguel Ángel Castellón por su valoración sobre el incidente, Aagesen ha señalado que no iba a hacer "juicios de opinión", sino hablar desde el "rigor técnico".

"Con la información disponible, lo que puedo decir es que las causas pudieron ser una falta de programación suficiente, que los grupos no respondieron como se esperaba o una combinación de ambas", ha insistido.

Por otra parte, Aagesen ha señalado que no existía "ningún aviso, ni ninguna alerta" previa que alertara de que el 28 de abril podía ocurrir lo que ocurrió.

Asimismo, Aagesen ha apuntado que "desde el rigor técnico", lo que avalan los tres informes disponibles, es que el evento del pasado 28 de abril fue "inédito e impredecible". EFE

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