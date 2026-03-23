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Aagesen apunta que España está "mejor preparada" ante tensiones de mercados energéticos

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Madrid, 23 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado este lunes en el Senado que España está "mucho mejor preparada" que otros países europeos ante las tensiones existentes en los mercados energéticos derivadas de la guerra de Irán.

En su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el cero eléctrico, Aasegen ha detallado que el sistema eléctrico español está "menos expuesto" al exterior, ya que, España ha sido "capaz de desplazar la necesidad de gas gracias a la entrada de renovables".

En concreto, ha apuntado que "si en el año 2018 el 75 % de las horas del sistema eléctrico lo marcaba el gas; en el año 2025 no llegaba ni al 19 % y en lo que llevamos de año, el 15 %".

En el caso de los hidrocarburos, Aagesen ha destacado que España cuenta con un "gran parque de refinerías", lo que es una "garantía" para estar menos expuesto que otros países europeos.

Aagesen ha señalado que, además de la capacidad de refino, España "tiene capacidad de regasificación, con siete regasificadoras y un gasoducto".

"Eso ayuda, pero lo que más ayuda es evitar esa adicción a los combustibles fósiles y seguir impulsando la transición energética", ha señalado.

Asimismo, Aagesen ha señalado que una vez que se consigue hacer el mix "más competitivo" hay que seguir avanzando en la electrificación de otros sectores, como son el transporte o la industria, así como de los hogares.

"España está mejor preparada, tenemos 92 días de reservas, de las cuales ya hemos autorizado liberar 13,2 días, con lo cual todavía hay reserva de productos petrolíferos. Tenemos también reserva de 20 días de gas", ha dicho Aagesen.

La ministra ha señalado que "lo mejor que puede hacer España es seguir apostando por esta agenda de oportunidades, por una transición energética que nos desvincule de esa dependencia de combustibles fósiles". EFE

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