A prisión tras propinar un empujón mortal durante una discusión de tráfico en Burgos

Burgos, 23 mar (EFE).- El Tribunal de Instancia número 3 de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio del hombre detenido por propinar, durante un incidente de tráfico, un empujón a otro varón, de 70 años, que murió en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas al caer al suelo tras la agresión.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juzgado ha acordado este fin de semana el ingreso en la cárcel del detenido, un varón de 45 años que está siendo investigado por un delito de homicidio, sin perjuicio de la calificación final tras la instrucción de la causa.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, día 19, a las 22:00 horas en la calle del Rey Don Pedro, en la ciudad de Burgos, cuando tuvo lugar un incidente de tráfico. Dos hombres discutieron, de acuerdo con los testigos, y el ahora detenido agredió supuestamente a la víctima, que quedó tendida en el suelo en estado muy grave.

Este hombre, de 70 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza fruto del impacto contra el suelo y, tras una primera atención por parte de los policías nacionales que acudieron al aviso y los sanitarios del 112, fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde ingresó en la UCI y murió este fin de semana.

La Policía Nacional detuvo al presunto agresor, que tras propinar el empujón a la víctima huyó del lugar, en la tarde del viernes, fruto de una intensa búsqueda, y tras pasar a disposición judicial el Tribunal de Instancia ha decretado su ingreso en prisión por un delito de homicidio. EFE