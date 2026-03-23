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A prisión cuatro de los seis detenidos por robar camiones en estaciones de servicio

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Zamora, 23 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo dedicado al robo de mercancías en ruta en distintas provincias de Castilla y León y ha detenido a seis personas, de las que cuatro han ingresado ya en prisión provisional, por su implicación en la red, a la que se atribuyen hasta 32 delitos contra el patrimonio.

La denominada operación Saturpa que ha permitido desarticular el grupo criminal y han desarrollado conjuntamente las comandancias de Valladolid y Zamora de la Guardia Civil ha permitido detener a cuatro personas en la provincia de Valladolid y dos en Zamora como supuestos miembros del entramado criminal.

La actividad delictiva del grupo se centraba en la sustracción de mercancías en ruta, forzando camiones estacionados en áreas de descanso, en muchos casos mientras el conductor dormía en el interior del vehículo.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, tras el robo de un turismo y una furgoneta en las localidades vallisoletanas de Boecillo y Aldeamayor de San Martín, vehículos que posteriormente aparecieron en un pinar del municipio segoviano de Cuéllar.

Los agentes sospecharon que detrás de esos robos podría estar un grupo de personas con numerosos antecedentes y ya conocidos por los cuerpos de seguridad, todos ellos vecinos de Valladolid, a excepción de una persona con residencia en la localidad vallisoletana de Cigales.

Días después volvieron a actuar al robar una furgoneta en la ciudad de Zamora y sustraer su mercancía, hechos que hicieron que las investigaciones de ambas comandancias se unificaran, lo que llevó a iniciar una investigación conjunta.

A comienzos de este año, el grupo criminal comenzó a desarrollar una intensa actividad delictiva, al cometer robos de vehículos y mercancías en las provincias de Valladolid, Zamora, Burgos y Segovia.

El grupo criminal elevó la peligrosidad de sus acciones en la localidad vallisoletana de Villanueva de los Caballeros, donde, al ser sorprendidos por el conductor de un camión cuya carga estaban robando, lejos de huir, arremetieron contra él.

Además, los días 11 y 12 de marzo se llevaron a cabo entradas y registros en viviendas y fincas situadas en Valladolid, Laguna de Duero, Renedo de Esgueva y Cigales, en las que se incautaron dispositivos para arrancar vehículos, medios de ocultación, dinero y numerosa mercancía.

La investigación ha permitido esclarecer 32 hechos delictivos, entre ellos 12 sustracciones de vehículos, otros 12 robos en el interior de camiones, uno de ellos con violencia, 6 tentativas de robo de vehículos y otras 2 tentativas de robo en camiones.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición del juez, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los integrantes del grupo criminal, y la investigación continúa abierta. EFE

aff/orv/jlg

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