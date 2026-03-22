Valverde: “Son solo tres puntos, pero significan mucho para nosotros”

Bilbao, 22 marzo (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió que el triunfo ante el Betis en San Mamés les supo “muy bien” porque "era importantísimo ganar este partido por muchas cosas".
"Por un mal resultado y una mala sensación en Girona, por reencontrarnos con nuestra intensidad, con nuestro juego, con nuestro empuje, que de eso se trata”, reconoció.
“Jugamos en San Mamés, contra un equipo que está haciendo una gran temporada. Y por la necesidad de puntos en la que estamos. Quedan diez jornadas, nos queríamos ir al parón con buen sabor de boca y poder afrontar lo que queda un poco mejor. Son solo tres puntos, pero significan mucho para nosotros en estos momentos”, resumió.
“Por encima de todo, el resultado era fundamental. El primer tiempo ha sido muy bueno, en el segundo ellos han tenido más empuje y ha habido un momento que estábamos perdiendo el centro del campo. He tenido que cambiar para estabilizar el equipo. Al final, con Robert (Navarro) y Nico (Serrano) hemos podido estirarnos y meterles más atrás”, explicó Valverde sobre el desarrollo del encuentro.
“Los tres puntos te alejan de lo de atrás y nos acercan a los de delante. Estamos mirando a los dos sitios. La clasificación nos da esa posibilidad ahora mismo de mirar más arriba, pero sin perder de vista lo demás. Por eso era fundamental ganar hoy”, incidió.
La victoria del Athletic fue muy sufrida. Tanto que el técnico rojiblanco lo explicó de forma muy gráfica. “Cuando nos han metido el segundo gol, era como si se cayera el techo de San Mamés. Hubiese sido un palo muy duro para nosotros, con dos goles muy seguidos”, confesó.
“Este año no estamos consiguiendo resultados muy largos en nuestras victorias, en nuestras derrotas la mayoría han sido también resultados ajustados. Pero todos estamos igual. Hay mucha igualdad, y ese punto de confianza y optimismo que te da estar inmerso en una buena racha es lo que te da ese poso para poder jugar, y jugar bien”, añadió.
Tras anunciar el viernes su salida del Athletic al final de la presente temporada, Valverde considera que “no es el momento todavía” para hablar de homenajes ni situaciones similares. “El partido de hoy era de competir. Estamos para ganar. Esa es una realidad que tenemos que admitir todos”, concluyó. EFE
