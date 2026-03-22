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Una donación altruista en un hospital valenciano inicia una cadena de trasplantes de riñon

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València, 22 mar (EFE).- Una donación altruista de riñón en el Hospital Universitario Doctor Peset de València ha permitido iniciar una cadena nacional de trasplantes cruzados que ha beneficiado a dos personas con enfermedad renal crónica.

Tanto el donante como los receptores están en perfectas condiciones, algo que refuerza la validez de este tipo de donación que aún es poco frecuente en España, según un comunicado de Generalitat valenciana.

En el caso del Hospital Universitario Doctor Peset, la donación se produjo por parte de un hombre de 52 años en perfecto estado de salud física y mental que llevaba mucho tiempo barajando esta posibilidad.

Tras la extracción del riñón del donante altruista en un procedimiento idéntico al que se utiliza para los trasplantes de donante vivo, el órgano fue trasladado desde el Hospital Doctor Peset a otra comunidad autónoma donde lo esperaba una persona compatible y, a su vez, otro riñón del hospital receptor se trasladó para ser implantado en una tercera persona y completar así la cadena.

La donación altruista es un procedimiento en virtud del cual una persona sana decide donar un órgano, en este caso el riñón, sin relación familiar, afectiva ni ningún vínculo previo con el receptor, exclusivamente con el objetivo de ayudar a quien lo necesita.

Según Amparo Antón, coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario Doctor Peset, este tipo de donaciones "permiten iniciar cadenas de trasplantes cruzados que benefician a varios pacientes incompatibles entre sí, por lo que multiplicamos el número de personas que reciben un riñón sano”.

Este modelo de donación, promovido por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y regulado en el marco de la legislación española de trasplantes, se realiza desde 2010 bajo estrictos criterios éticos, clínicos y legales que garantizan tanto la protección del donante como la eficacia del trasplante.

Hasta la fecha, en España se han registrado 26 donaciones altruistas. Cuatro de ellas se produjeron el año pasado y permitieron realizar 13 trasplantes de riñón gracias a cadenas cruzadas.

Entre los requisitos que debe cumplir una persona que decide realizar una donación altruista están los de ser mayor de edad y contar con plenas facultades mentales para tomar una decisión libre y consciente.

Además, el donante debe gozar de excelente salud física y mental y no tener patologías que contraindiquen la cirugía o que puedan poner en riesgo su bienestar tras la donación.

El proceso, que puede durar varios meses, incluye evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para asegurar que la donación responde a una motivación voluntaria, desinteresada y consciente, sin ninguna forma de compensación económica o presión externa de ningún tipo. Asimismo, hay que asegurarse de que el donante comprende plenamente las implicaciones del procedimiento.

“El último filtro para poder realizar este tipo de donación es una comparecencia judicial en la que el donante se reafirma en su voluntad de donar su riñón en vida. Y después de la intervención, deberá acudir a revisiones periódicas para asegurar que su estado de salud es bueno y su función renal adecuada a pesar de contar con un único riñón”, ha señalado Antón. EFE

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