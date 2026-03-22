Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Barcelona, 22 mar (EFE).- El colapso parcial de un antiguo hospital en Esparreguera (Barcelona) ha atrapado a cuatro jóvenes que se encontraban en el interior del edificio abandonado, uno de los cuales ha resultado herido de gravedad mientras un segundo se encuentra en estado menos grave, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Los servicios de emergencias han rescatado a los dos jóvenes, que han sufrido fracturas al caer a una planta inferior con el derrumbe de la estructura, mientras que los otros dos permanecen en el edificio y se está trabajando para llevar a cabo su extracción, han indicado a EFE fuentes del cuerpo de bomberos.

Los dos jóvenes rescatados han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Dèu, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los dos jóvenes que continúan en el interior del edificio están conscientes y en contacto con los servicios de emergencias, que recibieron el primer aviso a las 18.06 horas de la tarde.

Al lugar se han desplazado 13 dotaciones de los bomberos, incluidos miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas, ante el riesgo de que se derrumben otras partes de la edificación, y drones de la unidad de medios aéreos del cuerpo. También se encuentran en la zona agentes de los Mossos y sanitarios del SEM. EFE