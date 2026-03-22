Un acertante del Gordo de la Primitiva gana 4,5 millones en Maçanet de la Selva (Girona)

Madrid, 22 mar (EFE).- Un acertante de primera categoría (5 + 1) del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo 22 de marzo cobrará un premio de 4,5 millones de euros en Maçanet de la Selva (Girona).

El boleto acertante se selló en el despacho receptor número 33.160 de Maçanet de la Selva, situado en la Plaza de la Iglesia 16.

Combinación ganadora: 11-48-51-22-28

Reintegro: 4

Reparto de premios:

CATEGORÍA ACERTANTES PREMIO

1ª (5 + 1) 1 4.500.000,60

2ª (5 + 0) 0 0,00

3ª (4 + 1) 17 10.612,69

4ª (4 + 0) 127 254,98

5ª (3 + 1) 827 44,75

6ª (3 + 0) 7.591 15,84

7ª (2 + 1) 14.026 6,60

8ª (2 + 0) 125.478 3,00

Reintegro 244.935 1,50

EFE

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