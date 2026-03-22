Tres detenidos por prender fuego a una mujer tras rociarla con líquido inflamable

Madrid, 22 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva.

A consecuencia de la brutal agresión, ocurrida el pasado 2 de febrero, la mujer sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo por las que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, en el que aún continúa ingresada, según ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota de prensa.

El pasado miércoles se produjo la detención de las tres personas presuntamente relacionadas con este suceso, dos de ellos en la localidad de Móstoles y una tercera en la localidad de Quijorna.

Entre los detenidos se encontrarían los presuntos autores materiales de la agresión, calificada de homicidio en grado de tentativa.

Según relata la Guardia Civil, los agresores rociaron a la mujer con líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego, provocándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y por las que La continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño.

En estos momentos continúan las diligencias y los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial competente. EFE