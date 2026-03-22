Espana agencias

Tres detenidos por prender fuego a una mujer tras rociarla con líquido inflamable

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva.

A consecuencia de la brutal agresión, ocurrida el pasado 2 de febrero, la mujer sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo por las que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, en el que aún continúa ingresada, según ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota de prensa.

El pasado miércoles se produjo la detención de las tres personas presuntamente relacionadas con este suceso, dos de ellos en la localidad de Móstoles y una tercera en la localidad de Quijorna.

Entre los detenidos se encontrarían los presuntos autores materiales de la agresión, calificada de homicidio en grado de tentativa.

Según relata la Guardia Civil, los agresores rociaron a la mujer con líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego, provocándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y por las que La continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño.

En estos momentos continúan las diligencias y los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial competente. EFE

Últimas Noticias

Daniel Rodríguez: “Este grupo cree hasta el final, pase lo que pase”

Infobae

Cuatro personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana

Infobae

La temporada taurina de Villena se estrena con la puerta grande del local Rodrigo Villalón

Infobae

Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Infobae

Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona: dos ya han sido rescatados

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones