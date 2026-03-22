Torrevieja, conmocionada, guarda silencio por el asesinato de una niña de 3 años

Torrevieja (Alicante), 22 mar (EFE).- Torrevieja ha guardado este domingo un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una niña de 3 años presuntamente a manos de su padre, que posteriormente se suicidó, en un primer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de este municipio alicantino que sigue "conmocionado" por lo ocurrido.

Decenas de personas se han acercado hasta el Ayuntamiento para mostrar su rechazo por este crimen conocido a primera hora de ayer, después de que la noche anterior la madre denunciara a la Guardia Civil que no tenía noticias de su hija y que temía por su integridad porque su expareja le había infligido malos tratos y había amenazado con matar a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha agradecido a la ciudadanía que se haya sumado a este "simbólico pero importante" minuto de silencio y ha afirmado que en el municipio todavía está conmocionado, preguntándose "tantas cosas que la sociedad y los seres humanos somos capaces de hacer mal".

Ha transmitido el apoyo de todos los torrevejenses a la familia de la menor asesinada, con la que ha dicho "estamos compartiendo estos duros momentos", y ha asegurado que este "varapalo muy duro para la ciudad, que nunca ha sufrido algo así, nos debe hacer reflexionar sobre cosas tan importantes como la protección de la infancia y trabajar unidos, en equipo, para erradicar cualquier tipo de violencia".

Ha añadido que hay que confiar en la investigación y en las autoridades para que a la "mayor brevedad posible se confirmen todos los extremos de lo ocurrido" y mientras tanto, ha agregado, "utilizaremos el término de presunto" en este caso en el que "se han llevado por delante la vida truncada de una niña".

Según ha explicado, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, le comunicó ayer que hasta el lunes a primera hora no habrá confirmación sobre si finalmente es un caso de violencia vicaria.

Preguntado por si la madre de la niña asesinada seguía ingresada en el hospital, el alcalde ha dicho que se encuentra en su residencia habitual con su familia más cercana, "y tanto el Ayuntamiento de la ciudad en la que reside como el de Torrevieja estamos trabajando conjuntamente y tiene todo el apoyo de los servicios sociales, psicólogos y especialistas".

"Su carrera empieza ahora. La verdad es que el dolor es muy grande pero tenemos que ayudarla y estar cerca de esa familia para que salga adelante", ha afirmado Dolón, quien ha añadido que es "un duelo muy complicado de llevar, pero espero que pueda salir adelante con los profesionales que tiene a su alcance".

Por su parte, Felipe del baño, Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, ha hecho un llamamiento a las víctimas de violencia machista, a las que ha dicho que no están solas, que no tengan miedo a acercarse a las instituciones y que hay salida ante la violencia".

"Que sepan que la administración está detrás de ellas para ayudarles, para acompañarlas, para protegerlas y para sacarlas de ese escenario de violencia, tanto a ellas como a sus hijos e hijas", ha añadido.

Según Felipe del Baño, "es una lucha de toda la sociedad en su conjunto y las administraciones tenemos que ir coordinadas de la mano ante esta lacra para combatirla, y seguro que la superaremos y la venceremos". EFE

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