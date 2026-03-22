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Therese aminora sus efectos: menos lluvia pero fuertes rachas de viento en Canarias

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Santa Cruz De Tenerife, 22 mar (EFE).- La borrasca Therese ha reducido su intensidad durante la madrugada de este domingo, con menores acumulados de lluvia pero con rachas de viento aún fuertes que han alcanzado los 118 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), según datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las rachas más intensas se han registrado en Izaña, con 118 km/h; seguido del Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 111 km/h; mientras que en Agüimes (Gran Canaria) se han alcanzado los 85 km/h.

En Vega de San Mateo (Gran Canaria), las rachas llegaron a los 84 km/h, y en Sabinosa (El Hierro) el viento alcanzó los 82 km/h.

En cuanto a precipitaciones acumuladas, se han recogido 18,8 litros por metro cuadrado en Vega de San Mateo (Gran Canaria) hasta las 07:00 horas, 17,6 en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, hasta las 08:00, y 17,6 en Tejeda hasta las 08:10, cifras bastante menores que durante la madrugada del sábado, cuando por ejemplo en la Vega de San Mateo se recogieron 55 litros por metro cuadrado.

También se han registrado 17,0 litros/m² en Las Tirajanas, hasta las 07:00, y 15,6 en el Roque de los Muchachos (La Palma) hasta las 08:10h.

Las temperaturas mínimas han sido unos grados por encima en comparación con jornadas anteriores, con 0,2 ºC en Izaña (Tenerife), 0,6 ºC en las Cañadas del Teide y en el Roque de los Muchachos (La Palma), mientras que en Vega de San Mateo (Gran Canaria) se han registrado 4,1 ºC y en el Alto Igualero (La Gomera), 5,2 ºC.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha gestionado desde la medianoche y hasta las 08:00 horas menos de una decena de incidentes relacionados con la borrasca, principalmente por caída de ramas y piedras en vías, achiques de viviendas y problemas en el alumbrado público.

Sin embargo, el 112 ha advertido de que, aunque mejore el tiempo, continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades. EFE

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