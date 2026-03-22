'The Designer is Dead' gana el premio al mejor documental del Feed Doc Barcelona

Barcelona, 22 mar (EFE).- El jurado del festival de cine documental sobre moda Moritz Feed Doc ha otorgado el premio al mejor documental de este año a 'The Designer is Dead', la cinta sobre el diseñador Miguel Adrover dirigida por Gonzalo Hergueta.

Según ha explicado el jurado en un comunicado, se ha valorado "especialmente, el trabajo de su director, Gonzalo Hergueta, por su experimentación estética y por abrir preguntas incómodas sobre el sistema de la moda".

El film muestra el auge, caída y renacimiento creativo del polémico diseñador mallorquín, con entrevistas a colaboradores como la premio Pulitzer Robin Givhan.

También se va con una mención especial de este festival, que este domingo cierra su décima edición, al film 'Akris', de Reiner Holzemer, por "su contribución al mundo de la moda".

Milosh Harajda, Teresa Helbig, Pilar Pasamontes, Carlos Puig Padilla y Estrella Vilaseca, entre otros formaban parte del jurado en una edición en la que también se ha proyectado y expuesto el proyecto 'Las manos que cosen', sobre las mujeres anónimas que trabajaban tras el maestro Cristóbal Balenciaga. EFE