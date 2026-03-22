Tenaglia: "Merecíamos ganar un partido así"

Vigo, 22 mar (EFE).- El argentino Nahuel Tenaglia consideró “justa” la victoria del Deportivo Alavés frente al Celta, al que levantaron un 3-0 con su voracidad e insistencia en la segunda parte.

“Ha sido una locura. Merecíamos ganar un partido así después de las últimas dos semanas en las que se nos fue el partido en los últimos minutos. Hicimos un primer tiempo muy malo, pero en el segundo el equipo cambió la cara y creo que somos justos vencedores”, manifestó tras el encuentro.

El defensa central destacó la aportación de los cuatro jugadores que entraron en el descanso porque “respondieron muy bien”, pero hizo hincapié en el debutante Ibrahim Diabate.

“Llegó y se puso a punto. Nosotros lo veíamos entrenar todos los días, cómo se mataba para esperar su oportunidad y hoy le tocó. La verdad es que se lo merece”, afirmó Tenaglia, quien recordó que por delante tienen “una guerra de la que tenemos que salir victoriosos”. EFE

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