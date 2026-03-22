Temas del día de EFE España del domingo 22 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid - Este domingo entran en vigor las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, que incluyen rebajas de impuestos a los carburantes, la luz y el gas, la congelación del precio de los alquileres, ayudas a empresas y a colectivos vulnerables por la subida de los precios.

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PARTIDOS VOX

Madrid- Las disputas internas en Vox, apaciguadas una y otra vez por la dirección nacional con el respaldo inequívoco de la mayoría de la militancia, han comenzado a emerger con fuerza tras el conflicto abierto entre Santiago Abascal y Javier Ortega Smith.

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CRISIS VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - España necesita construir unas 246.000 viviendas/año para atender al crecimiento de hogares y requiere una revisión de la fiscalidad, especialmente en el acceso a una primera vivienda, ha dicho la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera, en una entrevista con EFE.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023388072)

ALIMENTARIA 2026

Barcelona - Cincuenta años después de su primera edición, la feria Alimentaria abre mañana lunes sus puertas en Barcelona con una invitación renovada a innovar y hacer negocio en un entorno complejo para la industria alimentaria y la hostelería.

(Texto) (Recursos de archivo en Efenoticias: 8021920777)

ADN LIBRO

Madrid - La ciencia del ADN es ya imprescindible para la investigación forense, la identificación y el esclarecimiento de delitos. Casi infalible, fue una herramienta esencial en casos como el de Lasa y Zabala, los atentados del 11M o las fosas comunes del franquismo, como puede comprobarse con la lectura de un libro que acaba de salir a la venta. Sagrario Ortega.

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SOCIEDAD MAYORES

Córdoba - Las personas mayores sufren un "aumento real" de abusos económicos, sobre todo por la brecha digital, según ha advertido en una entrevista con EFE un experto en esta materia de la Fiscalía en Andalucía, que ha exigido medidas "mucho más vigorosas" para la protección de este colectivo especialmente vulnerable. Por Roberto Ruiz Oliva

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DÍA AGUA

Madrid.- Mujeres y niñas sufren “las peores consecuencias” en contextos de crisis hídrica, según estudios de la ONU, motivo por el cual el Día Mundial del Agua de este año está dedicado a la igualdad: un extremo que confirman a EFE varios expertos del sector.

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Barcelona - La escasez de agua dulce afecta cada año al 30 % de la población europea, no solo por el cambio climático sino también por una gestión ineficiente del agua que la Comisión Europea quiere revertir en el horizonte del 2030.

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AGRICULTURA FAUNA

Madrid- La sobrepoblación de fauna salvaje, especialmente de jabalíes y conejos, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la economía agraria porque arrasa miles de hectáreas de cosechas al año y genera, al menos, un millón y medio de euros en pérdidas. Por Juan Javier Ríos.

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LITERATURA JUVENIL (Entrevista)

Madrid - La autora superventas Joana Marcús (Mallorca, 2000), con más de un millón de libros vendidos en el mundo, publica su última novela 'Los ecos de Jude' (Montena), un libro sobre el bullying en el instituto, las amistades tóxicas y las familias desestructuradas, historias que, según cuenta la autora en una entrevista con EFE, ha hilvanado en un nuevo texto de literatura 'Young adult' y novela romántica. Begoña Fernández

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FRANCESC MIRALLES

Barcelona - El escritor Francesc Miralles ha acompañado de gira a la médium más famosa del mundo, Marilyn Rossner; lleva siete millones de libros vendidos de 'Ikigai' y ahora firma la novela 'El teléfono de Dios', que advierte no es religiosa, aunque su protagonista, Teo, puede comunicarse con el altísimo, según ha dicho a EFE. Irene Dalmases

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - Desde que mostraron sus primeras imágenes, ‘Crimson Desert’ ha copado todas las miradas del mundo ‘gamer’. Sus gráficos ultrarrealistas, coloridos, un mundo inmenso lleno de vida y casi todas las mecánicas que un buen amante de la aventura podía soñar. El resultado es un juego único, excesivamente ambicioso y complicado en su jugabilidad, pero con el potencial de ser una experiencia inigualable. Javier Picazo.

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TIEMPO BORRASCA

Madrid - La inestabilidad asociada a la borrasca Therese en Canarias o su posible evolución en el sur peninsular marcará el final de esta semana y el comienzo de la siguiente. El nordeste se verá afectado también por cielos nubosos y precipitaciones el lunes, aunque la tendencia es que el tiempo vaya mejorando a partir del martes.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Sevilla.- MANIFESTACIONES GUERRA.- La Plataforma Abierta por la Paz convoca un gran acto coral contra la guerra. Setas de la Encarnación

12:00h.- Toledo.- IRÁN GUERRA.- Manifestación de la plataforma No a la Guerra Toledo, que integra a varias asociaciones, sindicatos y partidos político. De plaza de Zocodover a la plaza del Ayuntamiento (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

12:00h.- El Masnou (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, da la bienvenida institucional a los adjudicatarios de la nueva promoción de viviendas de protección oficial en El Masnou. Pl. Nova de les Dones del Tèxtil, 13 y streaming en govern.cat. (Texto)

SEGURIDAD Y JUSTICIA

12:00h.- Santander.- SUCESOS SANTANDER.- Asociaciones vecinales, sociales y ecologistas organizan este domingo una marcha ciudadana en Santander en recuerdo a los seis jóvenes fallecidos tras la rotura de la pasarela de El Bocal, en la senda costera santanderina. Delegación del Gobierno.

12:30h.- Azpeitia (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS POLICIALES.- La organización Egiari Zor Fundazioa organiza un acto en recuerdo a los cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas muertos durante un enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad en Pasaia en 1984. Azoka Plaza

SOCIEDAD

Sevilla.- CARRERAS SOLIDARIAS.- Décima edición de la carrera solidaria ‘CORRIENDOWN’. Una carrera a beneficio de las personas con síndrome de Down en Sevilla. Parque del Alamillo

Oviedo.- CREACIÓN DIGITAL.- Algunos de los divulgadores más influyentes del panorama digital en español se dan cita en FanMdia Con, el nuevo festival de cultura fan y creación digital que se va a celebrar en Oviedo Palacio de Congresos

09:15h.- Madrid.- MUNICIPIOS TREN.- La Fundación de Ferrocarriles, que gestiona el Tren de la Fresa, organiza un viaje para autoridades y medios de comunicación con salida desde el Museo del Ferrocarril de Madrid a las 10:00 horas. Museo del Ferrocarril de Madrid. Paseo de las Delicias, 61

10:30h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Gobierno de Aragón convoca un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer en Zaragoza a manos de su expareja. Edificio Pignatelli, Plaza de las Banderas.

11:30h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- EL Ayuntamiento de Zaragoza convoca a la ciudadanía a un minuto de silencio en rechazo del último crimen machista en la ciudad. Puertas del Ayuntamiento. Plaza del Pilar.

11:30h.- Pasaia (Gipuzkoa).- MARCHA RACISMO.- La organización SOS Racismo celebra la XXIX Marcha contra el Racismo y la Xenofobia, secundada por medio centenar de colectivos, que recorrerá el trayecto entre Pasaia y San Sebastián para reivindicar el derecho al empadronamiento. Mercado de Trintxerpe (Texto) (Foto)

12:00h.- Sevilla.- SEMANA SANTA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asiste al pregón de la Semana Santa de Sevilla, que pronunciará el periodista José Antonio Rodríguez Benítez. Teatro de la Maestranza. Paseo de Cristóbal Colón, 22

12:00h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Delegación del Gobierno de Aragón convoca un minuto de silencio por el último asesinato machista en Zaragoza. Delegación del Gobierno. Plaza del Pilar.

12:00h.- Alicante.- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) convoca un minuto de silencio por el asesinato de una niña de 3 años a manos de su padre, que se ha suicidado posteriormente. Ayuntamiento de Torrevieja. Plaza de la Constitución, 5. (Texto) (Foto)

19:30h.- Barcelona.- DÍA AGUA.- La fachada del Ayuntamiento se ilumina por el Día Mundial del Agua Ayuntamiento de Barcelona. Plaza Sant Jaume. (Texto)

19:00h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza convoca una concentración ante un nuevo asesinato machista en la capital aragonesa. Plaza de España.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Madrid.- MODA MADRID.- La pasarela dedicada a los creadores emergentes, EGO, cierra este domingo la semana de la moda madrileña con firmas como Maikarfi o Bonet Ifema (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Protesta antitaurina por el comienzo de la temporada en la Plaza de las Ventas. Puerta del SOl. (Foto)

17:00h.- Arnedo.- TOROS ARNEDO.- Corrida de toros con Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey; y astados de la ganadería de Núñez del Cuvillo. Plaza de toros (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros con reses de la ganadería de Celestino Cuadri para los diestros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Plaza de Las Ventas. (Texto)

EFE

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